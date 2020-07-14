Минсельхоз: в стабилизационном фонде может быть до 3,5 млн тонн зерна

Сейчас недостаточно элеваторов, которые позволяют сохранить потребительские качества зерна «Черкизово»

Минсельхоз продолжает прорабатывать создание стабилизационного фонда, ориентировочно в нем может храниться 2,5-3,5 млн т зерна, что позволит обеспечить потребности мукомолов на два-четыре месяца, рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «Фонд в основном будет ориентирован на продовольственное зерно для мукомольной промышленности на случай возникновения определенных кризисных ситуаций, как было в этом году, чтобы предотвратить резкие скачки цен на муку и хлеб, который является основным социально значимым продуктом», — уточнила она.



По словам Лут, сейчас рассматривается география возможных закупок. «Мы пока не пришли к однозначному выводу, потому что нужно понимать, что в центральной части России, на Юге, в Поволжье зерно априори более дорогое за счет спроса со стороны экспортеров, — прокомментировала замминистра. — В Сибири стоимость зерна всегда ниже, поэтому мы смотрим, как распределить географию закупок, чтобы была возможность покупать зерно по приемлемым ценам».



Кроме того, нужно смотреть на наличие мощностей для хранения, поскольку сейчас недостаточно элеваторов, которые позволяют сохранить потребительские качества зерна. «Здесь мы должны будем сформировать определенную программу по строительству новых современных элеваторов, которые бы позволяли сохранить качественные характеристики зерна», — рассказала Лут. Также она добавила, что Минсельхоз обсуждает с ФАС вариант закупки зерна в стабфонд на бирже. Этот способ кажется ведомству максимально открытым и правильным, сказала Лут.



Стабилизационный фонд предполагается создать вместо существующего интервенционного. С этой инициативой ранее выступил Союз экспортеров зерна, правда, некоторые отраслевые аналитики считают отказ от интервенционного фонда преждевременным, несмотря на то, что система госзакупок в него была несовершенной.

