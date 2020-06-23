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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

«Содружеству» не разрешают строить зерновой терминал

Правительство Ленобласти отозвало согласование проекта, хотя еще в мае под него выделили землю

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В проект планировали вложить 35 млрд рублей
ztkt.ru
В проект планировали вложить 35 млрд рублей
ztkt.ru

Правительство Ленинградской области отказалось от ранее выданного согласования проекта строительства производственно-логистического комплекса ГК «Содружество» в бухте Батарейная Ломоносовского района. Такое решение было принято из-за необходимости проведения независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, власти региона сомневаются в необходимости строительства нового терминала, учитывая уже построенные и проектируемые портовые комплексы на Балтике. Также в июне на сайте Change.org была опубликована петиция с призывом остановить реализацию проекта строительства производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная. Авторы обращения обращали внимание на риск нанесения вреда заказнику «Лебяжий», с которым граничит бухта. В итоге губернатор Александр Дрозденко согласился с доводами общественных организаций об отсутствии необходимости размещения терминала в этом месте, говорится в пресс-релизе правительства Ленинградской области.

Представитель «Содружества» сообщил «Коммерсанту», что компания узнала об отзыве согласования размещения терминала из прессы. По словам источника издания в отрасли, причины этих действий правительства региона исключительно политические. Земля в бухте Батарейная находится в федеральной собственности, программой развития этой территории предусмотрен проект экспорта продукции АПК, говорит он. В регионе развиваются проекты «Ультрамара» и «Новотранса», поэтому, не исключает собеседник подобные действия могут защищать их интересы.

В мае правительство региона без торгов предоставило «Балтийскому зерновому терминалу» (входит в ГК «Содружество») участок в 107 га для строительства производственно-логистический комплекса в бухте Батарейная Ломоносовского района. Совокупный объем инвестиций в проект должен был составить 35 млрд руб., в том числе вложения в обустройство акватории и подходного морского канала — 8 млрд руб. Начало строительства было запланировано на этот год.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда говорил, что поддерживает строительство зернового терминала в регионе, но там сейчас два-три таких проекта, а рынок — только для одного. Он полагает, что «Содружеству» стоило начинать строить терминал в Ленинградской области два-три года назад.

О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области стало известно в прошлом году. Тогда сумма инвестиций в проект оценивалась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться с участком для возведения, писал РБК. По информации издания, в прошлом году сразу несколько инвесторов кроме «Содружества» заявили о создании в Ленинградской области терминалов по перевалке зерна. Общие инвестиции в эти проекты превышают 100 млрд руб. Как уточнял «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, среди них терминал в Усть-Луге («Новотранс»), «Высоцкий зерновой терминал», «Приморский УПК».

«Содружество» является одним из крупнейших переработчиков маслосемян в России. Группа специализируется на переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. «Содружество» владеет крупнейшим в Европе производственным комплексом в Калининграде, перерабатывающими мощностями в Белоруссии, Бразилии, Турции.

Елизавета Литвинова 

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