В зерновой холдинг ВТБ может войти сервис Smartseeds

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» может купить IT-платформу Smartseeds, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Один из них говорит, что ВТБ тестировал несколько подобных платформ.



По данным kartoteka.ru , 8 июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — ООО «Системы цифрового транспорта». Она зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. ВТБ не прокомментировал изданию цель создания новой структуры и возможную покупку Smartseeds, однако уточнил, что постоянно работает над повышением эффективности цепочек грузоперевозок в периметре холдинга.



Smartseeds был запущен в июне 2017 году создателем агрохолдинга Valars Group и IT-сервисов Anywayanyday, Localway и Myhomeday Кириллом Подольским. В сервис инвестировал совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов с партнерами. Платформа соединяет заказчиков, собственников автотранспорта и водителей: позволяет заказывать перевозки, занимать электронную очередь на зерновые терминалы, отслеживать перемещение груза. Бизнес-модель Smartseeds аналогична привычным сервисам заказа такси, по сути, это «Uber для грузовиков», ранее сравнивал Подольский.



По собственным данным компании, к Smartseeds подключено 3 тыс. перевозчиков и крупнейшие экспортеры зерна, в том числе ТД «Риф», Glencore, «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»), «Астон», «Краснодарзернопродукт» и др.



В июне 2018-го Подольский рассказывал «Агроинвестору», что через три года Smartseeds рассчитывает перевозить 80% от всего объема зерна, доставляемого автотранспортом. Также компания рассчитывала занять какую-то долю рынка железнодорожных перевозок за счет более конкурентной цены и прогнозируемого времени подачи грузовиков, тогда как с вагонами в этом плане бывают проблемы. С ноября 2018 года на онлайн-платформе начали заключаться цифровые сделки по продаже и покупке зерна, компания планировала запустить smart-контракты на базе технологии блокчейн.



Для продвижения сервиса в мае 2019 года головная компания Smartseeds — «СмартКонтракт» - получила кредит на 240 млн руб. в МСП Банке с помощью гарантийной поддержки Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Общий бюджет проекта оценивался в 531 млн руб., сообщала корпорация. Однако с тех пор новостей о развитии платформы в СМИ не появлялось.



«Деметра-Холдинг» принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, контрольные пакеты зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы» (70%) и группы «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которой входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. 30 апреля группа ВТБ объявила о продаже почти 50% «Деметра-холдинга» компании «Агронова» экс-владельца «Балтики» Таймураза Боллоева и Marathon Group.

