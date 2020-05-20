«Содружество» вложит 35 млрд рублей в зерновой терминал в Ленинградской области

Структура группы «Содружество» — «Балтийский зерновой терминал» - построит производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций в проект составит 35 млрд руб., в том числе вложения в обустройство акватории и подходного морского канала — 8 млрд руб. По планам, строительство должно начаться в этом году, однако возможно внесение корректировок с учетом эпидемиологической ситуации, сообщает ТАСС.



Для строительства комплекса правительство без торгов предоставило «Балтийскому зерновому терминалу» участок в 107 га в аренду на 10 лет. Объекты недвижимости в бухте Батарейная, находящиеся в государственной собственности, подлежат списанию и сносу. При этом в ходе реализации проекта компания обязуется самостоятельно снести и утилизировать списанные объекты.



«Целиком поддерживаю строительство зернового терминала на Балтике, но проблема в другом: Боливар не выдержит двоих и тем более троих. А мы сейчас в этом регионе видим два-три таких проекта, но рынок там, пожалуй, есть только для одного. И этот рынок составляет порядка 4 млн т зерновых в сезон, то есть он не безразмерный», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он считает, что «Содружеству» стоило начинать строить терминал в Ленинградской области два-три года назад. « Для меня немного странно, что «Содружество», если это действительно так, занялось этим вопросом. Потому что сейчас, наверное, поздновато», — добавляет он.​



О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области сообщалось в прошлом году. Тогда сумма инвестиций в проект оценивалась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться с участком для строительства, сообщал РБК. По информации издания, в прошлом году сразу несколько инвесторов кроме «Содружества» заявили о создании в Ленинградской области терминалов по перевалке зерна. Общие инвестиции в эти проекты превышают 100 млрд руб.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что сейчас кроме «Содружества» реализуется несколько подобных проектов в российских портах Балтийского моря: терминал в Усть-Луге («Новотранс»), «Высоцкий зерновой терминал», «Приморский УПК». «Для начала они помогут переориентировать потоки экспорта зерна, подсолнечного шрота и жмыха, свекловичного жома, и, может быть, нарастить его. Но только в том случае, если будут сформированы конкурентоспособные тарифы на перевалку по отношению к прибалтийским портам», — объясняет он.



По словам Павенского, в сезоне-2018/19 объем экспорта через порты Балтийского моря достигал 2,9 млн т, в том числе через порты Прибалтики — 1,9 млн. т, и этот показатель был максимальным. В текущем сезоне-2019/20 (по май) поток зерна в регион значительно снизился — до 1 млн т (в том числе через Прибалтику — 0,68 млн т) из-за сильной конкуренции с Латвией, Литвой, Германией, Польшей, которые собрали хороший урожай и нарастили экспорт. Так, вывоз из Литвы и Латвии увеличился по сравнению с прошлым сезоном, согласно данным Еврокомиссии, на 1,5 млн т до 4 млн т за неполный сезон-2019/20, из Германии — на 1,8 млн т до 4,3 млн т, Польши — на 1,6 млн т до 2,9 млн т. В то же время через порты Прибалтики существенно вырос экспорт шрота — с 0,77 млн т в прошлом сельхозгоду до 1,1 млн т за неполный сезон-2019/20, жома — с 0,8 млн т до 0,9 млн т. «Мы все последние годы, кроме текущего сезона, наращивали экспорт через порты Прибалтики: в сезоне-2011/12 поставки зерна туда составили всего 1,1 млн т», — сравнивает Павенский.



Увеличение экспорта благодаря введению новых проектов в Балтийском море возможно, однако многое зависит от других стран, которые также могут отгружать свою продукцию в портах этого моря, продолжает Павенский. «И конъюнктура может сложиться не в нашу пользу, потому что конкуренция высокая. Хотя, вероятно, в новом сезоне из-за снижения урожая в странах ЕС мы увеличим объем вывоза зерна. Также в этом году ожидается сохранение значительного объема поставок в этом направлении шрота и жома», — добавляет он. Так, в этом сельхозгоду (до 18 мая) вывоз шрота из российский портов Балтийского моря составил чуть больше 1 млн т (в прошлом сезоне — 752 тыс. т), жома — 781 тыс. т (688 тыс. т).



Основными конкурентами новых терминалов в Ленинградской области станут порты Прибалтики. Наиболее эффективным методом конкуренции могло бы стать снижение тарифов на обработку грузов, уверен директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов. Однако это, по его мнению, может сказаться на экономике будущих терминалов в СЗФО, пишет РБК.



«У портов Прибалтики привлекательная ценовая политика и удобные ставки на перевалку: у них действуют так называемые комбинированные ставки, которые включают оплату за провод груза по железной дороге и оплату за перевалку зерна в порту. Российским владельцам терминалов придется делать конкурентоспособную, то есть низкую ставку, что может привести к увеличению сроков окупаемости проектов», — поясняет Сизов (цитата по РБК).



Однако низкие цены — не единственное условие, которое нужно выполнить, чтобы сделать Ленинградскую область крупным игроком на рынке зернового экспорта, рассказывал изданию аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Так, нужно улучшить железнодорожную инфраструктуру в регионах отгрузки, закупить больше вагонов-зерновозов, а также снизить железнодорожные тарифы. Необходимо также обеспечить терминалы регулярной загрузкой зерном, найти постоянных поставщиков продукции. «Агрохолдинги при реализации продукции руководствуются исключительно рыночной ситуацией, которая часто меняется, поэтому обеспечить терминалы крупными постоянными заказами будет сложно», — говорил Суханов (цитата по РБК). Все это, по его мнению, создаст дополнительные препятствия для окупаемости новых терминалов в Ленинградской области.

