Строительство Забайкальского зернового терминала начнется в марте

Строительство зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск начнется в марте 2020 года и продлится восемь месяцев, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с «Корпорацией развития Дальнего Востока», составит 8,9 млрд руб. Возведением терминала будет заниматься компания «Взрывпром», инвестор и генподрядчик — китайская компания Pоwer China. Плановая мощность терминала оценивается в 8 млн т зерна в год.

Проект строительства первого зернового железнодорожного терминала на российско-китайской границе обсуждается с 2015 года. Ранее гендиректор компании «Забайкальский зерновой терминал» Карен Овсепян рассказывал ТАСС, что создание терминала — первый этап большого проекта по экспорту сибирского зерна в Китай. Его ввод в эксплуатацию даст сибирским регионам конкурентные преимущества перед поставщиками зерна в Китай из Канады, Австралии, США.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что начало строительства терминала в Забайкальском крае — это важное событие для отрасли, так как на российской стороне границы терминала нет. «Подобный проект давно ждали», — сказал «Агроинвестору» Павенский. По его словам, на первых этапах объем перевалки может быть меньше заявленных 8 млн т в год, хотя, безусловно, в Китае найдется место для российской пшеницы и ячменя из Сибири.

По мнению Павенского, ввод терминала в эксплуатацию в перспективе может способствовать росту объемов экспорта: в этом сельхозгоду (с июля по декабрь 2019-го) с Дальнего Востока и Сибири в Китай через погранпереходы было вывезено 86 тыс. т зерна, за аналогичный период прошлого сезона — 76 тыс. т. «Безусловно, текущие значения отгрузок можно увеличить, тем более, если в это будут вовлечены китайские покупатели, в том числе государственные компании», — рассуждает Павенский. Он также считает, что терминал позволит повысить конкурентоспособность России на китайском рынке при наличии постоянных субсидий перевозок из Сибири, Дальнего Востока и роста объемов производства зерна в регионах. В 2019 году валовой сбор в Сибири был на 200 тыс. т меньше, чем в 2018-м, кроме того снизились начальные запасы, обращает внимание эксперт.

Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов уверен, что сложно переоценить значимость зернового терминала в Забайкалье, поскольку Китайский рынок очень перспективен. «Но вопрос в тарифах на транспортировку. Будут ли применяться субсидии или часть затрат на перевозку станут компенсировать каким-то другим образом», — отмечает он. Суханов также добавляет, что пока вопрос загрузки терминала открыт. «Я полагаю, что ближайшие пару лет заявленной мощности в 8 млн т не будет», — говорит он.

По словам эксперта, чтобы решить вопрос загрузки терминала, нужно преодолеть и административные барьеры. «Сейчас далеко не все зерновые агрокультуры разрешено поставлять в Китай, и лишь несколько регионов имеют право экспортировать зерно в Китай. И это не южные регионы с профицитом зерна, а Сибирь, Урал, Дальний Восток, где профицит значительно меньше этих 8 млн т, — обращает внимание Суханов. — Нужны дополнительные договоренности между Россией и Китаем по номенклатуре товаров, регионов, качеству».

Ранее «Агроинвестор» писал, что правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, будет субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Кроме того, новые правила значительно расширяют перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию.

В ноябре 2019 года Минсельхоз сообщал, что объемы торговли сельхозпродукцией между Россией и Китаем продолжают стабильно расти. В январе-октябре прошлого года товарооборот в сфере АПК увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $3,93 млрд. При этом за указанный период российский экспорт в Китай возрос в стоимостном выражении на 25% до $2,6 млрд.