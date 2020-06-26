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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

Зерновой холдинг ВТБ и Smartseeds стали стратегическими партнерами

Они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Внедрение цифровых сервисов и их масштабирование на зерновом рынке — приоритет для «Деметра-Холдинг»
Легион-Медиа
Внедрение цифровых сервисов и их масштабирование на зерновом рынке — приоритет для «Деметра-Холдинг»
Легион-Медиа

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «СмартКонтракт» (владеет IT-платформой Smartseeds), сообщила пресс-служба ВТБ. Они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового бизнеса. Это партнерство станет важным элементом в реализации стратегии «Деметра-Холдинг» по повышению конкурентоспособности и прозрачности российского зернового рынка, говорится в сообщении.

«Внедрение цифровых сервисов и их масштабирование на зерновом рынке является приоритетом для «Деметра-Холдинг», — отмечает гендиректор компании, старший вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Виталий Сергейчук. — Мы надеемся, что разработанные решения в области логистики зерна будут способствовать развитию цивилизованного и конкурентоспособного отечественного зернового рынка».

Новым гендиректором Smartseeds назначен Евгений Тихомиров, который ранее работал директором по операционной и коммерческой деятельности в компании Ozon, занимался проектами в области создания маркетплейсов и платформ онлайн-коммерции в eBay и Яндекс. Маркет.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что «Деметра-Холдинг» может купить IT-платформу Smartseeds. По данным kartoteka.ru, 8 июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — ООО «Системы цифрового транспорта». Она зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. ВТБ тогда уточнял, что постоянно работает над повышением эффективности цепочек грузоперевозок в периметре холдинга.

Онлайн-платформа для логистики в сфере сельского хозяйства Smartseeds была создана в 2017 году основателем агрохолдинга Valars Group и IT-сервисов Anywayanyday, Localway и Myhomeday Кириллом Подольским, ее штаб-квартира находится в Таганроге (Ростовская область). Платформа соединяет заказчиков, собственников автотранспорта и водителей: позволяет заказывать перевозки, занимать электронную очередь на зерновые терминалы, отслеживать перемещение груза и др. Бизнес-модель Smartseeds аналогична привычным сервисам заказа такси, по сути, это «Uber для грузовиков». По собственным данным компании, к Smartseeds подключено 3 тыс. перевозчиков и крупнейшие экспортеры зерна, в том числе ТД «Риф», Glencore, «Мирогрупп ресурсы» (входит в «Деметра-холдинг»), «Астон», «Краснодарзернопродукт» и др.

Созданному ВТБ «Деметра-Холдингу» принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, контрольные пакеты зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы» (70%) и группы «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которой входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. 30 апреля группа ВТБ объявила о продаже почти 50% «Деметра-холдинга» компании «Агронова» экс-владельца «Балтики» Таймураза Боллоева и Marathon Group.

Татьяна Кулистикова 

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