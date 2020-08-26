Экспорт зерна в сентябре может превысить 5,3 млн тонн

В августе ожидается рекордный объем экспорта по железной дороге — 1,9 млн тонн Flickr.com

В сентябре Россия может поставить на внешние рынки 5,3-5,5 млн т зерна (включая около 4,8 млн т пшеницы), что будет не только выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда экспорт составил 4,56 млн т (в том числе 4,09 млн т пшеницы), но и рекордом для сентября вообще. Подобные объемы отгрузок за месяц были только в ноябре 2017-го и августе 2018 года, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



Также он уточнил, что экспорт зерна в августе может превысить 5,2 млн т (включая около 4,4 млн т пшеницы), из них по железной дороге отгрузят примерно 1,9 млн т, что также может стать рекордом. «Такое было только весной после рекордного урожая 2017 года, тогда по железной дороге перевезли 1,95 млн т. А тут уже в начале сезона мы можем выйти на этот показатель», — добавляет эксперт.



Сейчас тонна российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина с поставкой в сентябре стоит $199-200, подорожав на $2. Годом ранее цена составляла $190-191/т, рассказал Павенский «Интерфаксу». Цена на октябрь — $203-204/т. Средняя текущая цена на французскую пшеницу составляет $219/т (без изменений за неделю), на украинскую — $201,5/т (+$2), на американскую — $240/т (+$8).



По словам Павенского, за неделю закупочные цены на пшеницу нового урожая с протеином 12,5% опустились на 150 руб. до 13,6-13,7 тыс. руб./т (без НДС). В прошлом году в среднем цена в этот период составляла 11,7 тыс. руб. Закупочные цены на малой воде снизились на 200 руб. до 12,7 тыс. руб. (11,1 тыс. руб./т в 2019-м).



Внутренние цены двигались разнонаправленно. Так, на фоне ослабления рубля цены на Юге выросли, при этом они существенно выше экспортного паритета. В то же время в Центре и Поволжье активность торговли снизилась на фоне высокой разницы между ценами спроса и предложения. «Покупатели ожидают роста предложения и снижения цен, поскольку рассчитывают, что фермеры будут вынуждены освобождать часть хранилищ под поздние культуры», — отмечает Павенский (цитата по «Интерфаксу»). При этом, добавил он, экспортный спрос сместился в регионы Поволжья и Центра раньше, чем обычно, из-за неурожая на Юге.



Цены EXW на пшеницу с протеином 12,5% на Юге прибавили 350 руб. до 13-13,5 тыс. руб./т (без НДС), в Центре — опустились до 11-11,3 тыс. руб./т (минус 100 руб.), в Поволжье остались на уровне 11-11,5 тыс. руб. В Сибири пшеница нового урожая стоит 12-12,4 тыс. руб./т.

