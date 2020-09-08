Экспортер зерна из структуры ВТБ может создать свою сеть элеваторов

Наличие собственных элеваторов позволяет контролировать ресурсную базу ooo-avg.ru

Один из крупнейших в стране экспортеров зерна — «Мирогрупп Ресурсы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») — планирует создание собственной сети элеваторов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании. По его информации, компания рассматривает как возможность покупки элеваторов в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской области, так и строительство новых мощностей.



По данным источника издания, на сделки может быть потрачено до 1 млрд руб., среди потенциальных приобретений он назвал Аннинский элеватор вместимостью 210 тыс. т (принадлежит Московскому индустриальному банку) и Ипатовский элеватор емкостью 195,1 тыс. т (входит в холдинг Louis Dreyfus). Собеседник «Коммерсанта» добавляет, что элеваторы нужны «Мирогрупп» в том числе для запуска маршрутных поездов. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ.



Для экспортеров в целом и «Мирогрупп» в частности строительство элеваторов — вполне рациональное решение, позволяющее контролировать свою ресурсную базу: они могут закупать зерно и отгружать его при лучших ценах, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «К слову, строительство зернохранилищ из-за волатильности цен на продукцию актуально и для сельхозпроизводителей», — добавляет он.



Строить ли новый элеватор с нуля или приобрести уже готовый — зависит от нескольких факторов, продолжает Корбут. «Если есть возможность купить уже готовый элеватор с хорошими подъездными путями для осуществления маршрутных перевозок, то, безусловно, это хорошее решение, — считает он. — Однако таких элеваторов не так много, большинство из них достаточно старые. При возведении элеватора с нуля стоит понимать, что стоимость прокладывания подъездных путей очень высока».



По данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2019/20 «Мирогрупп Ресурсы» поставила на экспорт 3,71 млн т зерна, заняв второе место после ТД «Риф», который вывез 5,35 млн т. В целом экспорт зерна из России составил около 41 млн т (без учета поставок в ЕАЭС). В августе прошлого года ВТБ сообщил, что закрыл сделку по приобретению 70% в капитале компании, в июле этого года 100% «Мирогрупп Ресурсы» перешли к «Деметра-Холдингу».

В марте этого года «Русагротранс», крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор (входит в «Рустранском», 50% плюс одна акция которого также принадлежат «Деметра-Холдингу»), сообщил, что совместно с «Мирогрупп ресурсы» отправил на экспорт первый маршрутный поезд с юга России. Маршрут был отправлен со станции в Ставропольском крае и состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы. По информации «Русагротранса», пшеница была доставлена за двое суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагонной отправке.



«Русагротранс» тогда отмечал, что планирует расширять практику формирования маршрутных поездов с юга России. «Всего в сезоне-2019/20 в парке «Русагротранса» было осуществлено 79 маршрутных отправок зерна, что в 4,6 раза больше, чем в 2018/19 сельхозгоду. Маршруты отправлялись из Центра и Юга России преимущественно на экспорт в направлении Новороссийска, а также в порты Балтийского моря и во внутреннем сообщении», — уточнил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



По словам Павенского, в России семь элеваторов отгружают зерно для маршрутных отправок, потенциально способны осуществлять отправительские маршруты 15 элеваторов почти из всех зернопроизводящих регионов страны. Консолидация инфраструктурных мощностей, позволит распространить практику маршрутизации на большинство регионов России, и существенно поднимет востребованность перевозок зерна по сети РЖД. «Русагротранс» в ближайшие пять лет планирует маршрутизировать до 15-20% перевозок на экспорт.



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