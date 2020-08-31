«АгроТерра» расширяет возможности собственных элеваторов

ГК «АгроТерра»

ГК «АгроТерра» провела в Курской области точечную модернизацию технологического оборудования на своих элеваторах и обновила внутренние маршруты движения зерна. Оборудование теперь можно настроить так, чтобы одновременно вести приемку и отгрузку зерна, либо существенно увеличить производительность каждого из процессов. По предварительным оценкам, эффективность выросла примерно на 20%

Кроме модернизации оборудования, были обновлены процессы управления грузопотоками. Элеваторы, логисты и производство договариваются о будущих перемещениях зерна в формате трехдневного планирования. Загрузка элеваторов стала более предсказуемой. Это позволяет принимать на хранение больше зерна партнеров. Сама приемка тоже происходит быстрее — часы-пик известны и непродолжительны. За счет применения нового подхода выросла скорость уборки, снизилась потребность в наемной грузовой технике.



Проще говоря, снижены издержки и увеличен бизнес-потенциал элеваторов компании, объясняет Игорь Петров, директор по производству «АгроТерра Элеваторы»:



«Раньше, когда нам нужно было выполнить несколько разных операций, приходилось делать это последовательно, в разное время. В итоге только на одну партию зерна в тысячу тонн могло уйти значительное время. Сейчас благодаря тому, что мы можем выполнять некоторые процессы одновременно, нам требуется меньше времени. Соответственно, мы эффективнее используем и мощности элеватора, и время сотрудников».



Положительный эффект компания будет тиражировать на другие регионы.

