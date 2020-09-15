Экспортные цены на пшеницу достигли рекорда сезона

Вывоз зерна в сентябре может составить 5,85 млн тонн А. Гордеев

По итогам прошедшей недели экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% выросли на $8 до $222/т (FOB), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Это рекордный уровень для текущего сезона. При этом по уровню цен Россия почти сравнялась с Францией — основным конкурентом на мировом рынке. Биржевые котировки на французскую пшеницу по итогам недели не изменились, закрывшись на уровне $223/т. Несколько неделями ранее спред между ними превышал $10/т, напоминают аналитики центра.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, тонна пшеницы с протеином 12,5% за прошлую неделю подорожала с $216/т до $224/т (FOB Новороссийск), сообщает Reuters. По информации Refinitiv, стоимость российской пшеницы за неделю выросла с $218/т до $223/т на том же базисе. В понедельник 14 сентября цена поднялась примерно до $227 за тонну. Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре увеличились на $7,5 до $225 за тонну на фоне активного спроса импортеров, сообщает аналитический центр «Русагротранса». Цены предложения превышают $230/т, тогда как годом ранее составляли $184/т.



Цены на пшеницу в глубоководных портах, по данным «СовЭкона», прибавили в среднем 5% до 15-15,8 тыс. руб./т на фоне высоких котировок FOB и слабого рубля. На внутреннем рынке пшеница подорожала на 300-400 руб./т в зависимости от класса, благодаря сохранению высокого спроса со стороны экспортеров и активизации закупок российскими потребителями, говорится в сообщении центра.



Внутренний российский рынок пшеницы на прошлой неделе активно укреплялся за счет спроса экспортеров, особенно в центральных и южных регионах, где цены увеличились на 800-850 руб./т, подтверждает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. На фоне роста цен FOB закупочные цены пшеницы нового урожая в глубоководных портах прибавили 700 руб., достигнув 15,6-15,8 руб./т. Годом ранее цены были на уровне 11,5 руб./т, уточняет эксперт. Закупочные цены на малой воде выросли на 500 руб. до 14,5 тыс. руб./т, в прошлом году они составляли 10,8 тыс. руб./т.



Рынок поддерживают крупные тендеры, объявленные в последнее время, поясняет «СовЭкон», ранее предполагавший, что цены уже прошли пик и начнут снижаться. На этой неделе тендеры на закупку пшеницы проводят Турция (500 тыс. т), Иордания (120 тыс. т) и Пакистан (175 тыс. т), также на конец сентября — октябрь три тендера запланировала Эфиопия (680 тыс. т), ранее 745 тыс. т пшеницы, в том числе российской, закупила Саудовская Аравия, перечисляет Павенский.



Также в пользу роста цен говорит сухая погода в Черноморском регионе, во Франции и Германии, что грозит нормальному проведению озимого сева. На прошлой неделе погода на Европейской части России была преимущественно сухой, однако в южных регионах прошли дожди. Предстоящие недели в регионах сева озимой пшеницы будут в основном засушливыми, и за этим стоит следить, считают аналитики «СовЭкона».



По данным Минсельхоза на 14 сентября, озимые зерновые посеяны на 8,2 млн га или 42,7% к прогнозной площади. На прошлой неделе директор «СовЭкона» Андрей Сизов говорил «Агроинвестору», что отсутствие осадков, негативно повлиявшее на урожай этого года, может стать проблемой и для урожая 2021-го. Однако, несмотря на то что ситуация с озимым севом складывается достаточно тревожно, опасаться возможного неурожая в следующем году рано. В последние несколько лет уже была схожая погода осенью, но в итоге ситуация все же выправлялась, отмечал эксперт.



Заявки на отгрузку зерна из глубоководных портов, включая перевалку через порт Кавказ, в сентябре составляют около 4,4 млн т против 4,1 млн т в августе 2020 года, приводит данные Игорь Павенский. Его прогноз экспорта в сентябре — около 5,85 млн т, в том числе примерно 5,2 млн т пшеницы, 600 тыс. т ячменя и 100 тыс. т кукурузы. «СовЭкон» также ожидает ускорения вывоза в сентябре. По прогнозу аналитиков центра, объем поставок пшеницы может стать рекордным за месяц, составив 5,1 млн т или выше, а в целом зерна — около 5,7 млн т. В августе месячные отгрузки также были рекордными — 5,77 млн т зерна, включая 4,9 млн т пшеницы, добавляет Павенский.



С начала сезона по 10 сентября Россия экспортировала 10,2 млн т зерна, что на 1% меньше прошлогоднего, следует из данных ФТС. В том числе объем вывоз пшеницы составил 8,5 млн т (на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода), ячменя — 1,5 млн т (на 38% больше), кукурузы — 0,22 млн т (на 35% меньше).

