Аналитики прогнозируют рост спроса на российскую пшеницу

В сентябре поставки пшеницы за рубеж могут превысить 5 млн тонн В. Бычков

Несмотря на активную уборку урожая, цены на пшеницу на мировом рынке находятся на высоком уровне, благодаря чему растут темпы отгрузок из России. Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что пик экспортных цен на пшеницу был 1 сентября, когда на французской бирже она стоила $230/т, а на чикагской — $250/т. К концу прошлой недели произошло снижение до $228/т и $246/т соответственно.



«Наши экспортные цены на пшеницу при этом продолжают расти — за последнюю неделю на FOB Новороссийск они увеличились на 2,6% и сейчас составляют в среднем $213,5/т, — рассказала Тюрина «Агроинвестору». — По сравнению с мировыми ценами, стоимость нашей пшеницы остается привлекательной для покупателей: сейчас она дешевле французской на 6,5%». «Сейчас ситуация для нас благоприятная, так как во Франции серьезное сокращение производства пшеницы и как следствие — очень высокие цены на нее даже для внутреннего рынка», — добавляет директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



В целом рынок пшеницы в этом сезоне будет достаточно напряженным, считает Тюрина. Поддержку нашим ценам в дальнейшем будет оказывать снижение экспортного потенциала со стороны стран Евросоюза на 12,5 млн т и Украины на 3,2 млн т, соответственно, в Черноморском регионе рынок делает Россия. «Сокращение экспортных потенциалов основных стран-поставщиков пшеницы на рынки Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока больше, чем увеличение нашего экспортного потенциала, соответственно, спрос на российскую пшеницу будет расти. Это уже подтверждается активными закупками Египта и Турции», — комментирует Тюрина.



Тюрина напоминает, что в прошлом сезоне максимальная цена на российскую пшеницу была в январе — $230 за тонну, и полагает, что в текущем сезоне мы достигнем такой же отметки. Снижение цен будет в марте-апреле после первых оценок нового урожая в основных странах-производителях, прогнозирует она.



Рост цен на пшеницу на мировом рынке в последние недели обоснован вероятным снижением урожая кукурузы в США, поясняет Сизов. Цены на кукурузу повышаются, соответственно, увеличиваются и цены на пшеницу. «Однако тенденция роста цен, возможно, подошла к концу — не исключено, что на прошлой неделе был пик как мировых, так и российских экспортных цен, — считает эксперт. — Если не случится никаких форс-мажоров — погодных или политических — то и мировые, и российские экспортные цены, вероятно, начнут снижаться».



Сейчас отмечается ускорение экспорта из России на фоне относительно высоких цен, активные продажи идут не только на Юге, но также в Центре и Поволжье, где очень высокий урожай. Благодаря этому в ближайшие два месяца возможны большие объемы отгрузок пшеницы. «Не исключаем, что в сентябре и октябре будет экспортировано за 5 млн т пшеницы и более, — оценивает Сизов. — Такого никогда еще не было — рекорд был в августе 2019-го и составлял 4,9 млн т». По оценке РЗС, экспорт пшеницы в сентябре составит 4,5 млн т — немного больше, чем в августе, а общий вывоз зерна в этом месяце достигнет 5,1-5,2 млн т. Прогнозы вывоза пшеницы по итогам сезона у РЗС и «СовЭкона» сходятся — 38 млн т против 34,8 млн т в 2019/20-м.

