«ЭкоНива» продолжает наращивать поставки молочной продукции в Китай

За десять месяцев экспорт молочной продукции из России вырос на 11% М. Стулов

В 2021 году «ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, планирует начать поставки молока с длительным сроком хранения в Китай со своего завода в Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании. Компания уже сотрудничает с Китаем в области поставок молочной продукции, и объемы заказов продолжают расти.

С 22 июня «ЭкоНива» начала вывоз молока в китайские города Хэйхэ, Суйфэньхэ и Харбин, тогда было продано 22,5 т продукции. Следующая партия товара будет отправлена по железной дороге в конце ноября в Манчжурию. Ранее все поставки осуществлялись через аккредитованный Аннинский завод ГК «ЭкоНивы» в Воронежской области морским путем, через китайский порт Далянь. «Это будет пилотный проект. Он покажет, насколько транспортировка поездом для нас удобнее морской. Естественно, следует развивать железнодорожное и автомобильное направления, ведь скорость доставки — одно из преимуществ российских производителей перед европейскими», — поясняет пресс-служба холдинга.

Ведущий менеджер по экспорту «ЭкоНивы» Ильдар Рахматуллин рассказал, что наиболее востребованным для Китая является молоко с полным отсутствием жира либо с его содержанием 3,5%. «Запустить в производство такой продукт в упаковке TBA SlimCap возможно, если заказы от клиентов будут превышать 100 тыс. л по каждой жирности. Поэтому в ближайшее время планируется расширение ассортимента для КНР», — цитирует его пресс-служба компании.

Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что в целом наиболее популярным продуктом для экспорта в Китай среди молочной группы является мороженое, и линейка поставляемого товара расширяется. «Были попытки экспортировать фреш-продукцию, но поставки были пробные и о результатах говорить рано, однако, точно есть потенциал по сухой сыворотке», — отмечает эксперт. Он напоминает, что недавно была достигнута формальная договоренность с КНР о расширении соглашения, которое было подписано в конце 2018 года по в категории сухих молочных продуктов. По мнению Груздева, «это большая победа», потому что Китай — крупнейший в мире рынок для реализации этого товара. Он уточняет, что периодически возникает ряд сложностей с продажами молочной продукции в Китай, потому что вывозимые объемы недостаточно большие, второй вопрос — это конкурентоспособность ряда категорий продуктов. Меньше всего проблем в этой области с логистикой, отмечает эксперт. «Есть и морской путь, и железнодорожный, есть серьезная программа субсидирования перевозок, которая работает на территории обеих стран», — объясняет Груздев.

Ранее Главное таможенное управление КНР аккредитовало еще шесть российских молочных компаний на экспорт в Китай. При этом три из них являются производителями сухого молока, сообщала пресс-служба Россельхознадзора. На экспорт в Китай аккредитованы: «Ястро-Переработка» (Омская область), «Сыры Кубани» (Краснодарский край), «Еланский сыродельный комбинат» (Волгоградская область), «Ефремовский маслосыродельный комбинат» (Тульская область), «Дмитрогорский молочный завод» (Тверская область) и Усольский молочный завод «Белореченское» (Иркутская область). Предприятие «Ястро-Переработка» получило право экспортировать в Китай сливочное масло, сыры и сыворотку, «Сыры Кубани» ― деминерализированную сыворотку, «Еланский сыродельный комбинат» ― сливочное масло и деминерализированную сыворотку, «Ефремовский маслосыродельный комбинат» ― сыры и другие молочные продукты, «Дмитрогорский молочный завод» ― сливочное масло и другие молочные продукты, Усольский молочный завод «Белореченское» ― сливочное масло. Теперь поставлять свою продукцию в Китай могут 46 российских компаний, в том числе 10 из них аттестованы на экспорт сухого молока.

За десять месяцев 2020 года экспорт молочной продукции из России вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $248 млн (данные по странам ЕАЭС за девять месяцев), сообщил Минсельхоз. Крупнейшим покупателем отечественной молочной продукции является Казахстан, на который приходится 40% от всего объема поставок. В этом году они выросли на 10% до $99. Среди стран дальнего зарубежья выделяется Китай, который нарастил импорт до $5,3 млн (+32%). В июне на конференции «Экспорт российской молочной продукции в Китай: стратегия успеха» была представлена презентация КПМГ, в которой говорилось, что отгрузки российской молочной продукции в Китай будут расти со скоростью около 5% в год, как и объем потребления молочной продукции в Китае. Ожидается, что к 2024 году оно составит около $84 млрд.

«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 631 тыс. га (данные на 1 ноября). Общее поголовье КРС составляет около 195 тыс., из которых 100,5 тыс. — фуражные коровы. Ежедневно сельхозпредприятия компании производят почти 2,6 тыс. т молока, также компания развивает собственную переработку.