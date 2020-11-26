В Подмосковье начали реконструировать завод по производству сухих молочных смесей

Объем выпускаемой продукции превысит 10 тысяч тонн в год А. Гордеев

Работы по реконструкции завода по производству сухих адаптированных молочных смесей стартовали в подмосковной Истре, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В реализацию проекта компании «Инфаприм» будет инвестировано 3,3 млрд руб.



На предприятии модернизируют складские помещения, цех, лабораторию, корпус сушки. Ввод объекта планируется через два с половиной года. По словам главы министерства Андрея Разина, производство сухого молока и сухих молочных смесей в регионе за девять месяцев этого года составило почти 13 тыс. т, это на 6% больше, чем в прошлом году. С вводом модернизированного предприятия производство увеличится вдвое — объем выпускаемой на заводе продукции превысит 10 тыс. т в год. По оценке ведомства, сейчас Подмосковье занимает второе место среди российских регионов-экспортеров детского питания.



По словам руководителя группы стандартизации Российского cоюза предприятий молочной отрасли (РСПМО, Молочный союз) Ларисы Абдуллаевой, сейчас все продукты для детей раннего возраста, в том числе молочные смеси и ингредиенты для их производства, импортируются из-за рубежа. «Поэтому развитие такого сегмента очень важно для России», — сказала она «Агроинвестору». Абдуллаева отмечает, что при реализации таких проектов производители встречаются с серьезным препятствием: к продуктам на молочной основе для детей раннего возраста предъявляются очень жесткие требования в части показателей безопасности. «А поскольку это молочный продукт, основная проблема в России — это качество сырого молока. Дело в том, что не во всех регионах страны есть сырое молоко такого качества, которое было бы пригодно для производства смесей для детского питания. Это должно быть молоко высшего сорта», — объясняет она.



Российский стандарт сырого молока высшего сорта в России есть, продолжает Абдуллаева, но его не все выполняют. Стандарт был введен в 2018 году, но внедряется он сложно, потому что для этого необходимы мероприятия для улучшения санитарных показателей на фермах, рассказывает Абдулаева. «Поэтому тем компаниям, которые занимаются производством смесей, легче поставлять необходимые ингредиенты из-за рубежа, — рассуждает она. — Например, компании Danone, Nestle, “Крафт” берут ингредиенты на своих европейских заводах и не попадают под санкции, потому что детское питание — это значимый продукт». По мнению Абдуллаевой, эти компании являются монополистами на рынке молочных детских смесей и им невыгодно развивать сырьевую зону в России, работать с поставщиками, улучшать безопасность.



Абдулаева отмечает, что «Инфаприм» получил государственный грант на то, чтобы полностью выпускать продукцию в России. «Они будут заниматься повышением качества сырого молока, хотя сами не станут его производить, а будут работать с проверенными поставщиками», — знает она. Абдуллаева считает, что производители сырого молока вскоре начнут улучшать качества продукции, чтобы можно было делать отечественное детское питание. «Нам пора наконец-то начать задумываться о том, что нужно уйти от такого объема импорта в части детских смесей», — подчеркивает она.



Замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова уточняет, что рынок сухих детских смесей в России остается импортозависимым на 90% и это запредельно высокий показатель. Анонсирование новых проектов началось только два года назад, сказала она «Агроинвестору». По ее словам, проект «Инфаприм» по реконструкции завода сухих молочных смесей — достаточно крупный, так как объем выпускаемой продукции составит более 10 тыс. т в год при том, что сейчас в России производится всего около 8 тыс. т заменителей грудного молока. «Безусловно, это серьезный проект и нужно учитывать, что емкость российского рынка составляет примерно 40 тыс. т», — оценивает Петрова.



Она также подтверждает, что при реализации таких проектов, как «Инфаприм» инвесторы, прежде всего, могут столкнуться со сложностями с сырьем, а это связано с тем, что не все российские производители могут предложить достаточные объемы деминерализованной сыворотки с высокой степенью деминерализации, которая подходит для заменителя грудного молока. Кроме того, вопрос в самой формуле этой смеси. Продукцию нужно будет тестировать, и она будет конкурировать с крупнейшими мировыми производителями. «Поэтому в проекте важно все: и высокое качество, и формула, и сам бренд, а также продвижение, лояльность потребителей, — перечисляет Петрова. — Мировые бренды на протяжении последних 30 лет ежегодно вкладывали миллионы долларов в рекламу, продвижение и повышение качества своей продукции».



Ранее о реконструкции и локализации своей фабрики по производству детских смесей в Вологде сообщила компания Nestle. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб. Проект планируется реализовать до конца 2022 года. Мощность новой линии составит 20 тыс. т продукции в год, на предприятии будут производить заменители грудного молока Nestogen. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорил «Агроинвестору», что Nestle является одним из лидеров рынка детского питания и занимает более 30%.

