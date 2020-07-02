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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Рынки

Кто сделает питание для миллиона маленьких россиян. Настоящее и будущее рынка заменителей грудного молока

Ирина Абрамычева

| Агроинвестор |

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Легион-Медиа
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Доля отечественного производства на рынке детского питания для детей до шести месяцев не превышает 7%. Главный компонент заменителя грудного молока — деминерализованная сыворотка — в стране и вовсе не выпускается. Хотя проекты по производству заменителей реализуют уже несколько российских компаний. К тому же это могло бы стать одной из неплохих ниш для диверсификации молочной переработки. Какова текущая ситуация на данном рынке и его перспективы, расскажет автор этой статьи


В начале апреля 2020 года правительство России сняло эмбарго на поставки в Россию сухой молочной деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации 90% (СДС-90) для производства детского питания. Импорт этого компонента из ряда стран был ограничен наряду с другой сельхозпродукцией в августе 2014 года. С одной стороны, снятие данного ограничения подстегнет внутренний рынок, создав более интересные условия для производителей конечной продукции. С другой — не может не беспокоить тот факт, что за период действия эмбарго в стране так и не появилось достаточных мощностей по производству стратегически важных белковых продуктов, к коим относится, в частности, и детское питание.

Ирина Абрамычева 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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