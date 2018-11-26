Danone может приобрести производителя «Фрутоняни»

Danone рассматривает возможность покупки липецкого АО «Прогресс», крупнейшего в России производителя детского питания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли. Чиновник из администрации Липецкой области признался изданию, что также слышал об интересе французской компании к активу, но полагает, что переговоры пока на ранней стадии.

Представитель Danone от комментариев отказалась. «Мы не комментируем слухи», — сказала она «Агроинвестору». Представители «Прогресса» на запрос «Агроинвестора» не ответили.

АО «Прогресс» управляет заводом в Липецкой области производительностью более 1 млрд упаковок в год. Компания производит более 150 продуктов под брендами «Фрутоняня», «Малышам» и называет себя лидером на отечественном рынке детского питания. С 2005 года «Прогресс» также выпускает минеральную воду «Липецкий бювет». Основными владельцами «Прогресса» являются Ольга Белявцева и Светлана Борцова. В рейтинге Forbes богатейших женщин России они занимают 5-е и 15-е места с состояниями в $500 млн и $260 млн.

На 30 июня 2018 года стоимость чистых активов АО «Прогресс» оценивалась в 5,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка производителя в 2017-м составила 20,3 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб. «Прогресс» ранее был частью производителя соков «Лебедянский». В 2008 году PepsiCo приобрела 75,53% «Лебедянского» за $1,4 млрд, при этом производство детского питания и воды было предварительно выделено в отдельную структуру. Позднее владельцы «Прогресса» начали искать покупателей на этот бизнес, в том числе сообщалось об интересе к активу со стороны Nestle.

С приобретением активов АО «Прогресс» компания Danone займет 40% рынка, то есть однозначно лидирующие позиции, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Одновременно Danone существенно потеснит основных конкурентов в сегменте детского питания, спрос на продукцию в котором довольно стабилен даже в кризисные годы. «Поэтому интерес французов к липецкой компании вполне объясним. Сейчас в стране фактически не осталось значимых независимых производителей, и борьба за рынок между предприятиями «ведущей тройки» приобретает для каждого из них весомое значение», — сказал «Агроинвестору» Коренев. На этом фоне вряд ли стоит ожидать, что владельцы АО «Прогресс» пойдут на существенное снижение цены, уверен он. По оценке «Финам», примерная стоимость АО «Прогресс» (на основании имеющейся актуальной отчетности об операционных и финансовых результатах деятельности компании), может составлять от 36 млрд руб. до 44 млрд руб.

По данным Euromonitor International, бренд «Фрутоняня» является лидером на рынке детского питания в России — в 2016 году его доля в денежном выражении оценивалась в 16,1%. За ним следует Danone — бренды «Тема» и «Растишка» занимают 13,8% рынка. Danone в 2016-м также была лидером российского рынка молочных продуктов с долей 15,3% в денежном выражении. На территории страны французская группа владеет 17 предприятиями и представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты (ТМ «Простоквашино», «Активиа», Danone, «Даниссимо» и др.), детское питание (Nutrilon, «Малютка»), специализированное питание, вода. По подсчетам INFOLine, в 2017-м выручка Danone составила 115 млрд руб. — третье место среди крупнейших российских производителей продуктов питания и напитков.



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