Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска детских смесей

Сейчас более 90% детских смесей завозится в Россию из-за рубежа Е. Разумный

Компания Nestle сообщила, что дополнительно вложит 3,5 млрд руб. в реконструкцию и локализацию своей фабрики по производству детских смесей в Вологде. Как сообщает пресс-служба компании, соглашение о намерениях между «Нестле Россия» и правительством Вологодской области было подписано 17 сентября. Nestle станет первым в России глобальным производителем, построившим фабрику полного цикла для производства сухих детских смесей. Проект планируется реализовать до конца 2022 года. Мощность новой линии составит 20 тыс. т продукции в год, на предприятии будут производить заменители грудного молока Nestogen.



Директор бизнеса детского питания Nestle по России, СНГ и Монголии Анвар Анваров уточнил, что сейчас более 90% детских смесей завозится в Россию из-за рубежа. «Рынок детского питания — один из самых крупных и привлекательных в мире, он продолжает расти примерно на 7-8% каждый год», — цитирует его ТАСС.



Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан подчеркнул, что детское питание является одной из важнейших для компании категорий и реализация проекта позволит ей полностью локализовать производство сухих детских смесей в России. Глава бизнеса детского питания Nestle в зоне Европа, Ближний Восток и Африка Серена Эбаутбоул уточнила, что на этот сегмент приходится 16% всех мировых продаж компании, или 16 млрд швейцарских франков по данным за 2019 год.



По информации Минсельхоза, сейчас рынок сухих детских смесей оценивается на уровне 40 тыс. т продукции в год. Для повышения уровня локализации производств агроведомство с 2018 года расширило меры господдержки отрасли, добавив к льготному кредитованию возмещение капитальных затрат в размере 20% от стоимости строительства объекта. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, которая участвовала в церемонии подписания соглашения, заверила, что министерство будет «всячески поддерживать реализацию этого проекта». «Надеемся, что этот проект позволит нашим производителям сырья научиться выпускать продукт необходимого качества. Уверены, что инвестиции компании «Нестле» будут успешными и эффективными и дадут дополнительное развитие для отрасли АПК Вологодчины, — сказала Лут.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов уточнил «Агроинвестору», что Nestle является одним из лидеров рынка детского питания и занимает более 30%. «Если говорить о полном цикле производства заменителя грудного молока, то в России его нет, это будет первый такой проект. Он имеет потенциал экспортных поставок, прежде всего, в страны СНГ, а в долгосрочной перспективе, может быть, и в третьи страны», — считает он.



Белов также отметил, что с точки зрения производства сырья у проекта проблем не будет. Вопрос с сухой сывороткой с деминерализацией 90% должен решиться в ходе реализации проекта. Единственной проблемой может стать лактоза, которую в стране выпускает только одна компания, но, по его мнению, этот вопрос также может быть решен. «Я думаю, что проект будет успешным и максимально локализованным в России. Вложения должны окупиться за шесть-восемь лет», — добавил гендиректор «Союзмолока».



Фабрика Nestle в Вологде начала работу в 2003 году, когда компания приобрела завод детского питания. С 2005 года предприятие стало выпускать детские каши, с февраля 2010-го — каши для всей семьи. В прошлом году заработала новая фабрика завершающего цикла по производству сухих смесей для детей раннего возраста, инвестиции составили более 1,9 млрд руб., объем производства — 12 тыс. т в год. Ранее сухие детские смеси компания выпускала только на заводе в Швейцарии.

