Средние цены на молочную продукцию остаются стабильными

Заметнее всего дорожают сыры А. Гордеев

По данным Росстата, средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию за январь-август выросли на 5,5%. При этом в течение лета они оставались неизменными (плюс-минус 0,1 п. п.). В августе цены были на 2,1% выше, чем в декабре 2019-го и на 4,5% больше уровня августа прошлого года.



Цены на молочную продукцию остаются стабильными, несмотря на рост издержек переработчиков, подтверждают данные аналитического центра MilkNews. При этом в июле ценовые тренды имели разнонаправленный характер. Значительнее всего выросли цены на мягкие и полутвердые сыры — на 27% и 15% соответственно, стерилизованное молоко подорожало на 14%, мороженое — на 12%, творог средней жирности — на 11%. В то же время, цены на сухое молоко и смеси для детского питания упали на 22%, твердые сыры и сухая сыворотка стали дешевле на 10%, сухое обезжиренное молоко — на 8%, сырные продукты — на 5%. Аналитики MilkNews считают причиной роста стоимости повышение базовой ставки НДС до 20% с января прошлого года. Хотя молочная продукция облагается льготным НДС 10%, расходы на упаковку, логистику и ГСМ увеличились.



В августе наибольшая динамика наблюдалась также в категории сыров, сгущенного молока (по 9%), сливочного масла и мороженого (около 7%), отмечает гендиректор компании Petrova 5 Consulting Мария Петрова. На цены молочной продукции всегда влияют два ключевых фактора: покупательская способность населения, которая сегодня оставляет желать лучшего, и цены на молоко-сырье, потому что в стоимости конечной продукции 50-80% — это стоимость сырья, говорит управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. «Сейчас я не вижу, чтобы цены росли. Вообще по разным категориям ситуация различается, но в среднем молочная продукция в этом году дорожает на уровне инфляции — на 3-5%», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В связи с тем, что, по данным Росстата, во втором квартале 2020 года количество бедных в России увеличилось на 1,3 млн человек (или 0,7%), очевидно, что продолжится поляризация потребительского спроса, считает Петрова. «В дальнейшем мы ожидаем роста спроса на традиционную молочную продукцию и значительное снижение в категориях современной молочной продукции», — добавляет она.



При этом цены на молоко-сырье в этом году сохранялись на историческом максимуме, хотя и незначительно снизились в летний период, обращает внимание MilkNews. Так, в июле сырое молоко стоило в среднем 24,8 руб./кг — это на 2% ниже уровня июня и на 2,8% меньше, чем в июле 2019 года. По данным Минсельхоза, к середине сентября молоко стоило 24,9 руб./кг, что на 2,4% меньше, чем в начале года.

