Выпуск мясной и молочной продукции замедлился

Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать переориентации потребителей на более дешевые товары А. Гордеев

По данным Росстата, производство пищевых продуктов за прошедшие восемь месяцев увеличилось на 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года. В том числе в августе прирост составил 3,5% к показателю июля и 1% к уровню августа 2019-го. Выпуск продовольствия и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста, сообщает статведомство, однако в некоторых категориях оно отмечает негативную динамику.

В частности, в августе по сравнению с июлем на 3,1% уменьшилось производство мяса КРС, свинины, баранины и прочих животных. В том числе выпуск свинины снизился на 2,9%, птицы — на 0,6%, говядины и телятины — на 5,7%. Правда, относительно августа прошлого года и по итогам восьми месяцев сохраняется рост по всем видам мяса на 10,8% и 11,5% соответственно. Также несколько замедлилась динамика увеличения производства молочной продукции. Так, например, выпуск молока увеличился на 0,8%, месяцем ранее прирост был на уровне 2,7%. Кроме того, Росстат зафиксировал снижение производства сметаны и сыров на 2,9% и 2,8%.

Сокращение темпов прироста выпуска готовой мясной и молочной продукции, зафиксированное Росстатом в августе по сравнению с предыдущими месяцами, обусловлено, с одной стороны, падением реальных располагаемых доходов населения из-за негативных экономических последствий пандемии, с другой — ростом складских запасов молочной продукции, прокомментировал «Агроинвестору» старший научный сотрудник лаборатории экономики и организации животноводства ВИЖ имени Л. К. Эрнста Алексей Тихомиров.

Так, например, значительный прирост производства свинины в сельхозорганизациях — на 12,5% за январь-июль — способствовал снижению цен на живых свиней на 8,3% и росту выпуска готовой мясной продукции, поскольку свинина является основой для производства большинства колбасных изделий и мясных консервов. В то же время дальнейший потенциал увеличения выпуска готовой мясной продукции ограничивается покупательской способностью населения, рассуждает аналитик. «На развитие молочного рынка значительно повлияло наращивание сырьевой базы. За первое полугодие производство молока во всех хозяйствах выросло на 3,6% до 15,8 млн т, а его реализация, по оценке «Союзмолока», — на 6,1% до 11,7 млн т, — говорит Тихомиров. — Наряду с сокращением потребления молочной продукции, это привело к увеличению производства молокоемких категорий с длительным сроком хранения (сухое молоко, сыр, масло) и росту их складских запасов».

Вместе с тем, введение карантинных мер и остановка работы большинства предприятий общепита и социальных учреждений привели к изменению каналов сбыта и увеличению доли продаж через торговые организации, а также росту домашнего потребления, продолжает он. «Существенное влияние оказали и ограничения, связанные с международным туризмом и авиасообщением, что дало дополнительный импульс для повышения спроса на внутреннем рынке. Однако влияние этого фактора будет уменьшаться по мере окончания сезона отпусков», — считает эксперт. По мнению Тихомирова, дальнейшее развитие внутреннего рынка будет связано с восстановлением доходов населения. Если платежеспособность продолжит падать, то следует ждать переориентации потребителей на более дешевые и экономически доступные товары в низших ценовых сегментах.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития страны, подготовленному Минэкономразвития, в следующем году ведомство ожидает восстановительного роста потребления домашних хозяйств: розничные продажи увеличатся на 5,1% благодаря увеличению доходов населения. Реальные заработные платы в этом году вырастут на 1,5% вместо спада на 3,6%, который ожидался ранее, реальные располагаемые доходы снизятся на 3% вместо 3,5%, следует из прогноза. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью «отыграют» потери — прогнозируется рост в 3%, а далее — на уровне 2,5% в год, оптимистично Минэкономразвития.

«Стоить отметить, что уже заявленные инвестпроекты в молочной отрасли и производства мяса (прежде всего, свинины) будут давить на рынок и поэтому, говоря об перспективах роста этих секторов, необходимо оценить потенциал экспортных поставок и востребованности отечественной продукции на мировом рынке, — добавляет Тихомиров. — Здесь важное значение будет иметь курс национальной валюты. Кроме того, недавно зафиксирована вспышка африканской чумы свиней в Германии, что может не только повлиять на мировые цены, но и на репутацию крупнейших поставщиков».