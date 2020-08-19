Минпромторг определил сроки маркировки молочной продукции

Поэтапный «щадящий режим» введения маркировки выбран в зависимости от срока годности продукции, упаковки и других факторов А. Гордеев

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором устанавливаются сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, с 20 января 2021 года маркировке подлежат несгущенные молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, а также мороженое и прочие виды пищевого льда. Молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог, безалкогольные напитки с молочным жиром, а также молоко и сливки со сроком хранения менее четырех недель, сгущенные молоко и сливки должны маркироваться с 1 июля следующего года.



Маркировка пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок может стартовать с 1 октября 2021 года. С этой же даты производители всех видов молочной продукции, оптовики и розничные компании должны будут представлять в информационную систему мониторинга сведения об обороте и выводе из оборота молочной продукции.



При этом Минпромторг предлагает установить отсрочку по указанным срокам маркировки для крестьянских (фермерских) хозяйств, самостоятельно занимающихся розничной продажей молочной продукции, до 1 октября 2022 года. Плата за услуги по выдаче кодов маркировки будет взиматься с 20 января 2021 года, плату за предоставление кодов для молочного детского питания и специализированного лечебного питания предлагается не взимать.



«Cоюзмолоко» считает преждевременным установление сроков внедрения обязательной маркировки молочной продукции до окончания эксперимента, запланированного на конец 2020 года, говорит гендиректор союза Артем Белов. Согласно проекту постановления правительства, часть продукции должна начать маркироваться уже через четыре месяца, что не позволит обеспечить готовность не только производителей, но и поставщиков оборудования и упаковки, а также ритейлеров и импортеров продукции, добавляет он. Всего в отрасли действует более 2,5 тыс. средних и крупных предприятий по производству молочных продуктов и несколько тысяч малых организаций, для которых практически невозможно подключиться к системе за такое короткое время.

О том, что введение обязательной маркировки будет поэтапным, стало известно в июле этого года. Тогда замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что «щадящий режим» выбран специально, в зависимости от срока годности продукции, от упаковки и т. д. Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, он должен был завершиться 29 февраля текущего года. Но сначала его продлили до 31 марта, затем — до 31 декабря 2020 года. В конце марта правительство также отложило введение обязательной маркировки молочной продукции. Сейчас в эксперименте по маркировке молочной продукции участвуют 5,7 тыс. компаний, в том числе 330 производителей, 450 оптовиков и более 100 импортеров.



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На время эксперимента Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) берет на себя затраты по установке оборудования, монтажу, сервисам для участников экперимента. «С каждым производителем вырабатываются индивидуальные планы. Говорить точно о размерах инвестиций в оборудование для маркировки некорректно, так как производители могут выбирать модели, предусматривающие передачу печати на аутсорс в типографии, модернизировать свои системы сверх необходимого для маркировки», — рассказал «» представитель ЦРПТ.Инвестиции всей отрасли в маркировку там оценивают в 4 млрд руб., объем вложений зависит от размера компании, количества производственных линий и объема производства. Например для субъектов МСП с объемом переработки до 10 т молока в сутки инвестиции оцениваются в 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. — в зависимости от необходимой производительности принтера.«ЦРПТ активно работает со всеми компаниями-участниками оборота молочной продукции. Подавляющее большинство понимает ценность и выгоды маркировки для своего бизнеса. Но есть и скептически настроенные компании — с ними проводится и проектная, и информационная работа. Важно, чтобы компании успели в спокойном режиме и без стрессов подготовиться к обязательным требованиям для поиска оптимальных для каждой компании решений и проводится эксперимент», — считает ЦРПТ.

Гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что его компания принимает участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. «Я к этому нововведению отношусь отрицательно, но понимаю, что с властями нужно разговаривать не языком эмоций, а языком цифр. Это единственная возможность быть услышанными», — прокомментировал Матвеев «Агроинвестору». По его словам, уже сейчас компания видит, что для реализации системы производству потребуются колоссальные вложения: один код маркировки стоит 50 коп., оборудование для одной линии, в зависимости от степени его автоматизации, обойдется в 50-250 тыс. евро. «Я не понимаю, почему сама наклейка с QR-кодом должна столько стоить. Это очень много <...>, ведь эту работу делает компьютер, человеческого труда нет», — добавляет Матвеев.



Дмитрий Матвеев, гендиректор ГК «Кабош» Мы участвуем в эксперименте, чтобы конструктивно беседовать с властью и конструктивно доказать, что это (маркировка) нецелесообразно. Если смотреть на саму идею контроля выпуска всей продукции со стороны государства — она правильная. Но это не должно столько стоить. Получается, что бизнес сам должен вложиться в то, чтобы его контролировали. Сама идея прослеживаемости правильная, я бы тоже на месте государства об этом задумался. Только почему это должно стоить таких денег?

При этом Матвеев обращает внимание на то, что всегда поддерживал введение системы «Меркурий», так как во-первых, он понимал, зачем он нужен, во-вторых, это недорого, в-третьих, компания увидела экономический эффект от работы системы. Ранее гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко говорил, что введение маркировки — это дополнительное бремя для производителей и потребителей, но ожидаемого эффекта, как и «Меркурий», оно не даст.



По оценкам Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), затраты на оборудование для маркировки для малых предприятий составят 15-35 тыс. руб. Однако, по словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в ходе эксперимента никто в эту сумму не уложился. «Затраты на нее (маркировку), которые мы оцениваем за первый год работы в 61 млрд руб., несопоставимы с эффектом, который мы получим от внедрения системы», — ранее говорил Белов «Агроинвестору».

