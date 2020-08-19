Минпромторг определил сроки маркировки молочной продукции

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором устанавливаются сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, с 20 января 2021 года маркировке подлежат несгущенные молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, а также мороженое и прочие виды пищевого льда. Молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог, безалкогольные напитки с молочным жиром, а также молоко и сливки со сроком хранения менее четырех недель, сгущенные молоко и сливки должны маркироваться с 1 июля следующего года.
Маркировка пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок может стартовать с 1 октября 2021 года. С этой же даты производители всех видов молочной продукции, оптовики и розничные компании должны будут представлять в информационную систему мониторинга сведения об обороте и выводе из оборота молочной продукции.
При этом Минпромторг предлагает установить отсрочку по указанным срокам маркировки для крестьянских (фермерских) хозяйств, самостоятельно занимающихся розничной продажей молочной продукции, до 1 октября 2022 года. Плата за услуги по выдаче кодов маркировки будет взиматься с 20 января 2021 года, плату за предоставление кодов для молочного детского питания и специализированного лечебного питания предлагается не взимать.
О том, что введение обязательной маркировки будет поэтапным, стало известно в июле этого года. Тогда замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что «щадящий режим» выбран специально, в зависимости от срока годности продукции, от упаковки
Инвестиции всей отрасли в маркировку там оценивают в 4 млрд руб., объем вложений зависит от размера компании, количества производственных линий и объема производства. Например для субъектов МСП с объемом переработки до 10 т молока в сутки инвестиции оцениваются в 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. — в зависимости от необходимой производительности принтера.
«ЦРПТ активно работает со всеми компаниями-участниками оборота молочной продукции. Подавляющее большинство понимает ценность и выгоды маркировки для своего бизнеса. Но есть и скептически настроенные компании — с ними проводится и проектная, и информационная работа. Важно, чтобы компании успели в спокойном режиме и без стрессов подготовиться к обязательным требованиям для поиска оптимальных для каждой компании решений и проводится эксперимент», — считает ЦРПТ.
Гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что его компания принимает участие в эксперименте по маркировке молочной продукции. «Я к этому нововведению отношусь отрицательно, но понимаю, что с властями нужно разговаривать не языком эмоций, а языком цифр. Это единственная возможность быть услышанными», — прокомментировал Матвеев «Агроинвестору». По его словам, уже сейчас компания видит, что для реализации системы производству потребуются колоссальные вложения: один код маркировки стоит 50 коп., оборудование для одной линии, в зависимости от степени его автоматизации, обойдется в 50-250 тыс. евро. «Я не понимаю, почему сама наклейка с QR-кодом должна столько стоить. Это очень много <...>, ведь эту работу делает компьютер, человеческого труда нет», — добавляет Матвеев.
Дмитрий Матвеев, гендиректор ГК «Кабош»
Мы участвуем в эксперименте, чтобы конструктивно беседовать с властью и конструктивно доказать, что это (маркировка) нецелесообразно. Если смотреть на саму идею контроля выпуска всей продукции со стороны государства — она правильная. Но это не должно столько стоить. Получается, что бизнес сам должен вложиться в то, чтобы его контролировали. Сама идея прослеживаемости правильная, я бы тоже на месте государства об этом задумался. Только почему это должно стоить таких денег?
При этом Матвеев обращает внимание на то, что всегда поддерживал введение системы «Меркурий», так как во-первых, он понимал, зачем он нужен, во-вторых, это недорого, в-третьих, компания увидела экономический эффект от работы системы. Ранее гендиректор компании «Умалат» Алексей Мартыненко говорил, что введение маркировки — это дополнительное бремя для производителей и потребителей, но ожидаемого эффекта, как и «Меркурий», оно не даст.
По оценкам Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), затраты на оборудование для маркировки для малых предприятий составят 15-35 тыс. руб. Однако, по словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в ходе эксперимента никто в эту сумму не уложился. «Затраты на нее (маркировку), которые мы оцениваем за первый год работы в 61 млрд руб., несопоставимы с эффектом, который мы получим от внедрения системы», — ранее говорил Белов «Агроинвестору».