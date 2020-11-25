«АгриВолга» построит молочную ферму за 1,3 млрд рублей

На новой ферме будет содержаться 1,2 тысячи коров «АгриВолга»

Холдинг «АгриВолга» построит в Рыбинском районе Ярославской области новый молочно-товарный комплекс, который будет обеспечивать сырьем Угличский сыродельно-молочный завод, сообщает пресс-служба компании. Инвестиционное соглашение о строительстве между правительством региона и «АгриВолгой» было заключено в октябре на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020». Стоимость проекта — 1,3 млрд руб.



«Молочно-товарный комплекс появится на базе существующей фермы “Молога”. Сейчас там содержится дойное стадо на 500 голов, а на новой ферме будет 1,2 тыс. коров. Мы провели проектные работы, результаты сейчас проходят экспертизу, в апреле 2021 года начнется строительство», — приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга «АгриВолга» Елены Яшаевой.



В декабре 2020 года компания планирует завершить модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода. Молоко с нового комплекса будут поставлять на завод для производства молочной продукции брендов «Из Углича» и «Ярослава». На ферме планируют использовать, в том числе, коров голштинской породы, которые дают большие удои, а средняя жирность молока составляет 3,7-3,8%. В сутки комплекс будет производить до 30 т молока, ежегодный валовой надой составит 10 тыс. т.



Пресс-служба «АгриВолги» уточнила «Агроинвестору», что новая ферма не сертифицирована как органическое производство и будет поставлять молоко только на УСМЗ. Органическое производство молочной продукции под брендом «Углече Поле» находится под Угличем в Головино. Поставщики органического молока — сертифицированные фермы «Агрофирма Княжево», «Агрофирма Земледелец» и «Мир».



После запуска новой фермы компания полностью обеспечит УСМЗ сырьем. «В планах завода довести объемы переработки молока до 200 т в сутки: 75 т в день — на производство питьевого молока и кисломолочной продукции, 125 т — на выпуск сыра, — отмечает представитель компании. — Недостающий объем будет поставлять входящее в «АгриВолгу» хозяйство «Красный октябрь», где содержится около 3 тыс. коров, и другие предприятия».



Компания обращает внимание на преимущества нового комплекса, в частности, его логистическую близость к столичному региону с высоким спросом и уровнем потребления молочной продукции. Также на ферме будет обеспечен контроль всех звеньев производственной цепочки — от производства кормов до доения и отгрузки молока. Кроме того, там будут внедрены самые современные технологии.



Агрохолдинг «АгриВолга» — один из российских лидеров по производству органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, основные направления деятельности — производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мелкого рогатого скота и свиней. В холдинг также входит Угличский сыродельно-молочный завод и «Даниловский маслосырзавод».

