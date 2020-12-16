«АгриВолга» завершила модернизацию сырзавода

Объем переработки молока на предприятии достигнет 200 тонн в сутки Pixabay

Компания «АгриВолга» завершила модернизацию Угличского сыродельно-молочного завода. Мощность переработки в следующем году составит 200 т молока в сутки: 75 т на выпуск кисломолочной продукции, 125 т — сыров. Объем производства готовой продукции достигнет 21,5 тыс. т ESL-молока и кисломолочных продуктов, а также до 4,3 тыс. т сыров в год. Сейчас завод перерабатывает около 30 т сырья в сутки — на выпуск кисломолочной продукции и сыров идут примерно одинаковые объемы, уточнил гендиректор предприятия Андрей Молев. Первые сыры, выпушенные на новом оборудовании, появятся в продаже в начале 2021 года.



«АгриВолга» купила завод в 2018 году, тогда же компания объявила о планах модернизации предприятия, основанного в 1935-м — тогда здесь осваивались технологии сыроделия и маслоделия, которые разрабатывал Институт маслоделия и сыроделия. На действующей сейчас площадке завод работает с 1973 года. Модернизация началась с молочной части — от приемки и обработки молока до производства молока и кисломолочных продуктов, на втором этапе была модернизирована сыродельная часть. В процессе модернизации предприятие не останавливали. Как сообщает компания, инвестиции в проект составили 1,84 млрд руб., хотя изначально оценивались в 1,5 млрд руб.



Угличский завод стал одним из важных предприятий, вошедших в сырный кластер, развивающийся в Ярославской области. «Проведенная на заводе реконструкция позволит значительно увеличить объем переработанного молока и существенно, в 10 раз, нарастить производство угличского сыра, известного далеко за пределами нашей области», — отметил на открытии предприятия губернатор региона Дмитрий Миронов (цитата по пресс-релизу «АгриВолги».



Председатель совета директоров агрохолдинга «АгриВолга» Сергей Бачин сказал, что от старого завода остались только стены, тогда как все технологические линии и инженерные сооружения были заменены, завод полностью автоматизирован. «Мы будем выпускать традиционный сыр «Российский — Экстра», чем всегда славился Углич, «Угличский» сыр, «Пошехонский» сыр — мы делаем ставку на местные сыры, — подчеркнул Бачин. - Именно Углич был центром не просто производства сыров в России, но и центром научной мысли. Все сорта российского сыра — «Российский», «Советский», «Адыгейский» - были так или иначе разработаны во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия». Он добавил, что сыры, выпускаемые на предприятии, будут существенно отличаться от тех, которые производятся по всей стране. Завод изготавливает сыры с использованием закваски Угличской биофабрики, чтобы сохранить традиционные технологии. На экспериментальной линии в небольших объемах также планируется производить органический сыр бренда «Углече Поле».







Кроме выпуска кисломолочной продукции и сыров завод занимается переработкой молочной сыворотки: из нее получают сыворотные белки, а в дальнейшем — лактозу, из которой делают мелкокристаллический молочный сахар. При дополнительном инвестировании предприятие также сможет производить фармакопейную лактозу, которая используется в качестве основного наполнителя большинства лекарственных препаратов.



Агрохолдинг «АгриВолга» — один из российских лидеров по производству органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, основные направления деятельности — производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мелкого рогатого скота и свиней. Кроме Угличского сыродельно-молочного завода в холдинг входит «Даниловский маслосырзавод». Ранее «АгриВолга» сообщила о планах строительства молочной фермы стоимостью 1,3 млрд руб. для обеспечения сырьем Угличского сырзавода.

