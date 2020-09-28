В этом году «ЭкоНива» не произведет запланированный 1 млн тонн молока

В первом полугодии производство молока в компании выросло на 30% Е. Разумный

В этом году «ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, произведет 900-940 тыс. т молока, а не 1 млн т как планировала ранее. Об этом говорится в сообщении материнской компании холдинга — немецкой Ekosem-Agrar. Дойное стадо на конец года составит 105 тыс. животных (предыдущий прогноз — 110 тыс. голов). На собственную переработку в 2020 году планируется направить 85-90 тыс. т молока.



«Невозможно всегда развиваться супер ускоренными темпами. Прошлый год был очень динамичный, сейчас мы работаем взвешенно и сбалансированно, в рамках своей стратегии: стать полностью интегрированным производителем молока», — прокомментировала «Агроинвестору» представитель «ЭкоНивы».



В первом полугодии производство сырого молока в компании составило около 456 тыс. т, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Холдинг отмечает, что сырое молоко остается основным драйвером — его продажи выросли со 111,5 млн евро до 153,6 млн евро. В целом выручка от продаж за полгода увеличилась на 33% до 209 млн евро. EBITDA компании выросла на 50% до 132,8 млн евро, показатель EBIT — на 57% до 89,2 млн евро. Чистая прибыль прибавила 65% и достигла 38,3 млн евро. По результатам года продажи ожидаются на уровне 480-500 млн евро, EBITDA — 165-185 млн евро, EBIT — 85-105 млн евро, прогнозирует компания.



«Мы очень довольны результатами по итогам первых шести месяцев 2020 года, — говорит основной владелец и председатель правления Ekosem-Agrar Штефан Дюрр (цитата по сообщению компании). — В условиях значительной экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса наша компания и отрасль в целом продемонстрировали устойчивость к кризису. Наши планы экспансии остаются неизменными, хотя в последние несколько месяцев мы несколько замедлили темпы развития».



Компания «ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га. К 1 сентября общее стало КРС в холдинге достигло 189,8 тыс. голов, включая 99,5 тыс. дойных коров. Ежедневно сельхозпредприятия компании производят более 2,4 тыс. т молока. Также компания развивает собственную переработку, в том числе поставляет продукцию на экспорт. Так, в августе «ЭкоНива» начала отгрузки ультрапастеризованного молока в Китай: в трех городах провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, было продано 22,5 т продукции.

