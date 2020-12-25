В Тамбовской области построят козью ферму за 4,5 млрд рублей

Заявленная мощность предприятие — 25 тысяч тонн молока в год Pixabay

Компания «Бертон» к 2024 году планирует построить в Тамбовской области козью ферму с перерабатывающим комплексом по производству молока, молочной продукции и мяса, пишет «Коммерсант». Мощность проекта составит 25 тыс. т козьего молока и 60 т мяса в год, также компания планирует ежегодно продавать свыше 5 тыс. козлят. Инвестиции в проект составят 4,5 млрд руб. По словам управляющего партнера «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева, это крупнейший подобный проект в России, однако есть большие сомнения в возможностях его реализации.



Груздев рассказал «Агроинвестору», что одна коза дает примерно 1 тыс. т молока в год, соответственно, на ферме должно быть 25 тыс. животных. По мощности проект будет больше, чем текущий лидер рынка — «Лукоз». «Относительно продаж козьего мяса сложно что-то сказать. Я сомневаюсь, что этот тренд в России нормально сформирован, у нас только начинает развиваться рынок баранины. Хотя у козьего мяса есть свои преимущества, как на него отреагирует конечный потребитель — это вопрос», — рассуждает эксперт.



По мнению Груздева, 25 тыс. т молока в год — это очень много, возможно, даже слишком. На сегодняшний день продукция из козьего молока представлена двумя большими категориями. Первая — молоко и кисломолочная продукция, прежде всего йогурты, которые позиционируются как гипоаллергенные для детей. Этот рынок не пустой, на нем много различных небольших компаний с поголовье 1-2 тыс. животных. Вторая категория — это сыры, которые тоже представлены различными сыроварнями. Крупных игроков, за исключением «Лукоза», в этой области нет. «С заявленной мощностью «Бертон» точно станет крупнейшим игроком, однако у меня большие сомнения, что рынок переварит такой объем. Слишком большой проект», — считает эксперт.



По его словам, благодаря господдержке проектов по производству детского питания «можно пофантазировать» о возможностях высушить козье молоко. «В таких масштабах под сушку — нормальный проект. Дальше два варианта: либо экспортировать сухое молоко в развитые страны и делать из него детское питание, либо попробовать организовать выпуск детского питания (сухих молочных смесей) — СМС на территории России, — продолжает Груздев. — Я отношусь к таким проектам скептически, потому что если говорить о рынке детского питания в целом, то он занят крупными транснациональными игроками и небольшому региональному игроку выйти на него будет сложно».



В России на рынке СМС всего один большой игрок — это «Инфаприм». В секторе СМС из козьего молока тоже есть два мировых лидера, оба присутствуют в России, один занимает 60% рынка, другой еще 30%, говорит Груздев. «Поэтому пофантазировать об экспорте сухого молока теоретически можно, но в реализацию идеи я не верю. Если говорить о продажах молока в Росси — такой проект для нашего рынка слишком большой», — заключает Груздев.



По данным kartoteka.ru ООО «Бертон» зарегистрировано в 2019 году с уставным капиталом в 50 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Грищенко, по информации «Коммерсанта», — это юрист из Липецка. Основным видом деятельности компании заявлено разведение овец и коз.

