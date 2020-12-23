Производство комбикормов выросло на 4,2%

Комбикорма дорожают из логистических проблем и падения курса рубля Pixabay

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года объем производства комбикормов вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 28,2 млн т. В том числе в ноябре было выпущено 2,5 млн т комбикормов — это на 3,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 1,7% больше, чем в ноябре 2019 года. За последние два года минимальный объем производства комбикормов был зафиксирован в феврале 2018 года — 2 млн т. Максимальным за этот период стало производство в октябре 2020 года — 2,6 млн т.



При этом производство комбикормов для птиц за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,6% и достигло 14,1 млн т. В том числе в ноябре выпустили 1,2 млн т — на 5,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 4% ниже уровня ноября 2019 года. Это минимальный объем производства с февраля прошлого года.



По данным Росстата, в ноябре средняя цена реализации комбикормов составила 19,1 тыс. руб./т против 18,95 тыс. руб./т в октябре. Год назад комбикорм стоил в среднем 16,8 тыс. руб./т. Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что цены на комбикорма сейчас поднялись в связи с курсовыми разницами и определенными финансовыми и логистической проблемами. «Контейнеры подорожали минимум в 1,5 раза при отгрузке из Китая. Первоначально хорошо стартовавший экспорт продукции птицеводов столкнулся с регуляторными проблемами, которые сразу начали регрессом идти на откормочные площадки, — объясняет он. — В итоге мы имеем не такой динамичный взлет по производству комбикормов, как в предыдущие три-пять лет. Период роста закончился, и теперь мы будем каждый год бороться за сохранение некогда достигнутого уровня».



Михнюк отмечает, что в целом динамика производства комбикормов в России стабильна, поскольку продолжается рост производства мяса и молока. «Есть заявка — производим, на склад в промышленных масштабах никто не работает. Комбикорм — узкоориентированный продукт», — добавляет он.



При этом финансовые обороты в этой отрасли, скорее всего, сильно расти уже не будут, продолжает он. «Курс валют вырос, единственное, возможно, будет накладываться какая-то производственная и сбытовая конъюнктура», — говорит Михнюк. Он надеется и на то, что в будущем в отрасли не будет картельных сговоров за счет того, что кто-то получает «почти эксклюзивные права» на поставки определенных компонентов комбикормов в Россию. «Сейчас такие случаи уже просматриваются», — обращает внимание он.

