«ЭкоНива» отложила запуск комбикормового завода

Инвестиции в проект увеличились до 335 млн рублей Минсельхоз

Компания «Сибирская нива» (входит в «ЭкоНива-АПК холдинг») перенесла запуск комбикормового завода в Маслянинском районе Новосибирской области на середину 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального директора холдинга Сергея Ляхова. Ранее планировалось, что завод откроют к концу 2020 года.



«Все бетонные работы завершены, мы приступили к монтажу каркасов. Через месяц должны приступить к монтажу оборудования, но сроки сдвинутся из-за причин, которые связаны в том числе с коронавирусом. Поставщики металла и оборудования немного отодвинули сроки отгрузки. Мы на четыре-пять месяцев выбились из графика», — пояснил Ляхов. Инвестиции в проект оценивались примерно в 280 млн руб., но теперь его стоимость выросла до 335 млн руб. Предприятие будет производить до 10 т рассыпного комбикорма в час и до 2 т — гранулированного.



Ранее первый заместитель гендиректора «ЭкоНивы» Сергей Ляшко пояснял, что компания строит комбикормовый завод для повышения эффективности производства молока. «Мы никогда не покупали комбикорм, всегда изготавливали его сами, однако решили делать это более профессионально. С учетом того, что мы сами выращиваем зерно и кукурузу, собственное производство комбикормов дает нам гарантию качества», — рассказывал топ-менеджер в октябре на конференции «Агроинвестора».



Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк прокомментировал «Агроинвестору», что сейчас встретить полный цикл строительства комбикормовых заводов — это большая редкость. «То, что происходит у “ЭкоНивы” - еще одно подтверждение того, что наступают непростые времена, и у всех начинают трещать финансовые модели, на которые раньше ориентировались при запуске инвестиционного проекта, = говорит он. — Кто-то переносит сроки реализации, перераспределяя ресурсы на другие задачи, а кто-то все замораживает». Учитывая, что у «ЭкоНивы» хорошо выстроена вертикальная интеграция с полным технологическим циклом, Михнюк предполагает, что вопрос по комбикормам компания закроет либо за счет других своих площадок, либо отдав проект кому-то на аутсорс под своим контролем.



По словам главы НКС, окупаемость любого комбикормового завода сейчас недостаточно очевидна. По его мнению, проект может быть окупаемым только в контексте встраивания в большую технологическую цепочку. «Если мы говорим о покупке агрохолдингами действующего предприятии полного цикла, то однозначно будет происходить оценка всех рисков — от правовых до технологических, потому что никто не знает что было на заводе и насколько он отвечает требованиям GMP+», — отмечает Михнюк и добавляет, что иногда проще полностью все снести и построить заново, чем расчищать и заниматься «тюнингом».



По оценке Союза комбикормщиков, в этом году в стране будет выпущено 30-32 млн т комбикормов, а к 2025-му показатель вырастет до 38-40 млн т. Президент союза Валерий Афанасьев ранее отмечал, что последние четыре-пять лет отечественная комбикормовая отрасль находится в стабильном состоянии. Ежегодно рынок увеличивается на 4-5%, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится.



По данным Росстата, в сентябре в стране было выпущено около 2,5 млн т комбикормов — на 2,5% меньше, чем в августе, но на 3,4% больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев объем производства составил около 23 млн т, превысив результат аналогичного периода 2019-го на 4,8%.

