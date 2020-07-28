Приостановка импорта лизина из Франции и Бразилии может привести к его дефициту

Сейчас в России работает как минимум три производителя лизина, также возможен его импорт из Китая и Италии АО «АминоСиб»

В соответствии с решением Россельхознадзора, с 27 июля в России действует запрет на ввоз лизина с трех предприятий: бразильских Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda, Cj Do Brasil Industria e Comercio De Produtos Alimenticios Ltda и французского Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Ограничение было введено из-за отсутствия официальных ответов госорганов Бразилии и Франции на письма ведомства относительно согласия на проведении инспекции, что расценивается как отказ от проведения проверок, сообщается на сайте Россельхознадзора.



Однако Национальный кормовой союз (НКС) обращает внимание на то, что ни в официальном письме, ни на официальном сайте ведомства не указываются нарушенные нормативно-правовые документы. Кроме того, из-за карантинных ограничений выезд за границу ограничен, отмечает НКС в своем письме Россельхознадзору (копия есть у «Агроинвестора»). Также в союз пишет, что ведомство не обращалось на сами предприятия, а только в соответствующие федеральные органы других стран.



«В соответствии с изложенным обоснованием, считаем, что инициатива Россельхознадзора РФ о “целесообразности проведения инспекции”, не адресованная непосредственно указанным производителям лизина, не может являться основанием для запрета импорта лизина, потребность в котором на сегодня не может быть удовлетворена за счет отечественных производителей», — говорится в письме НКС.



Внутреннего производства лизина может быть недостаточно, поэтому Россию может ждать его дефицит, подчеркивает руководитель НКС Сергей Михнюк. При этом, запретив поставки, Россельхознадзор фактически создал рынок одного импортера — компании «АгроБиоАльянс», которая поставляет лизин с китайского завода Ningxia Eppen Biotech Co. Несколько лет назад Россельхознадзор запрещал ввозить продукцию этого предприятия, но потом ведомство оформило новую регистрацию для производства, причем за два месяца, хотя обычно это занимает шесть-восемь месяцев. «Я считаю, с этим вопросом нужно разбираться Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре», — сказал Михнюк «Агроинвестору».



«Прежде, чем делать какие-либо выводы, нужно получить ответ Россельхознадзора», — говорит гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. Он добавляет, что французские и бразильские поставщики лизина, в отличие от китайских, не сильно влияют на российский рынок, так что дефицита ждать не стоит.



Россельхознадзор приостанавливает поставки только в крайних случаях, например, когда требования российского ведомства не выполняются на протяжении длительного времени. При этом, если российская сторона видит, что зарубежные коллеги — министерства, сами предприятия — заинтересованы в решении проблемы, она может продлить согласование вопроса без закрытия поставок. «А если требования Россельхознадзора игнорировались, то это нормальная практика — запретить ввоз с предприятия при таком безответственном отношении к российским потребителям», — прокомментировал «Агроинвестору» Манаенков.



Начиная с 2017 года Россельхознадзор неоднократно направлял письма в компетентное ведомство Бразилии о намерении провести инспекцию, последний раз это было в январе. Тогда же запрос поступал и в уполномоченный орган Франции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. «Однако коллеги проигнорировали письма, и какие-либо ответы от них в Россельхознадзор не поступали», — добавляет он.



«Зачем нужно было в январе писать запрос в министерство, если можно было обратиться напрямую к производителю?», — задается вопросом Михнюк. По его словам, 24 июля Ajinomoto направила письмо в Россельхознадзор, в котором говорит о готовности к сотрудничеству с инспекторами ведомства. Запросы НКС и французской компании пока остаются без ответа, уточняет он.



«На территории России зарегистрировано более 40 отечественных и свыше 50 зарубежных поликомпонентых кормовых добавок, предназначенных для производства комбикормов и кормосмесей для сельскохозяйственных животных и птиц, содержащих в своем составе (в том числе) комплекс незаменимых аминокислот», — прокомментировал представитель Россельхознадзора РИА «Новости». Сейчас в России работает как минимум три производителя лизина, также возможен его импорт из Китая и Италии, отмечает ведомство.

