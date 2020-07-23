Проект «Донбиотеха» по глубокой переработке зерна подорожал на 12 млрд рублей

Удорожание связано с изменением технологии и увеличением проектной мощности предприятия Легион-Медиа

Стоимость проекта строительства комплекса по глубокой переработке зерна в Ростовской области, который реализует компания «Донские биотехнологии» («Донбиотех», находится в процедуре внешнего управления), выросла на 12 млрд руб. после аудита и технической экспертизы Россельхозбанка. Таким образом, теперь проект оценивается в 27 млрд руб., сообщает «Интерфакс».



Удорожание связано с изменением технологии, которую предоставил основной партнер «Донбиотеха» — Evonik, и увеличением мощности предприятия. Как именно она может вырасти — не уточняется. Кроме того, было принято решение о создании нового юридического лица на базе активов «Донбиотеха». В августе-сентябре строительство должно возобновиться.



Опрошенные «Агроинвестором» эксперты относятся к планам компании продолжить строительство с пессимизмом. Так, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько называет ситуацию, в которой оказался «Донбиотех», «очень плачевной». В случае, если линейка выпускаемой продукции останется без изменений, то главное из нее — это лизин. Однако в России и так есть два предприятия, которые почти закрывают внутреннюю потребность в нем. «Время упущено, деньги потрачены, ничего не готово. Я думаю, там все полностью надо переосмысливать», — говорит Рылько.



Президент Роскрахмалпатоки Олег Радин считает маловероятным возобновление строительства в августе-сентябре. Кроме того, в нынешней ситуации представители отрасли, которые планировали модернизировать свои предприятия, в этом году решили «затянуть пояса» и немного подождать. «Сколько [денег] еще нужно “Донбиотеху” — тут можно любую сумму назвать. Все зависит от продуктов, которые будут выпускаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Радин.



Вероятность реализации проекта «Донбиотеха» довольно туманна в свете столь существенного увеличения стоимости проекта, соглашается старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. В результате удорожания необходимо заново проходить процедуру одобрения финансирования проекта в РСХБ (основной кредитор компании), так как проект сильно изменился. При этом нет гарантии, что банк одобрит корректировки. «В каком-то смысле этот актив для РСХБ напоминает чемодан без ручки: трудно нести (увеличивать финансирование), но и бросить жалко, поскольку часть средств уже была проинвестирована», — отмечает он.



Спрос на продукцию «Донбиотеха» будет зависеть от того, какие усилия компания приложит для ее продвижения. Радин рассказывает, что сейчас по ряду продуктов есть небольшая стагнация, даже несмотря на то, что некоторые потребители сектора (например, кондитеры) наращивают экспорт. Возможно, в долгосрочной перспективе «Донбиотех» сможет быть конкурентоспособным, в том числе благодаря господдержке, но выйти на рынок будет довольно сложно, так как аналогичные предприятия с наработанной базой уже есть и планируются к открытию (например, завод «НьюБио» в Волгоградской области).



Никиточкин считает, что продукция проекта будет востребована, но не факт, что в полном объеме на территории России: слишком большой уровень производства лизина (емкость отечественного рынка оценивается в 190 тыс. т, импорт — около 80 тыс. т), таким образом, проект должен искать зарубежные рынки сбыта. «Именно в этом его основные проблемы, так как с технологической точки зрения проблемы должны быть закрыты Evonik — одним из мировых технологических лидеров», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин.



Завод «Донбиотеха» стоимостью 7 млрд руб. планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта увеличилась до 15 млрд руб. из-за удорожания зарубежного оборудования. Ранее предполагалось, что мощность переработки волгодонского завода составит 250 тыс. т зерна в год, он должен был выпускать 85 тыс. т лизина, 25 тыс. т глютена и до 100 тыс. т кормов.



В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении «Донбиотеха» процедуру наблюдения по заявлению «Завком-инжиниринга», которому предприятие задолжало 25 млн руб. Сейчас «Донбиотех» находится под внешним управлением. Мажоритарным кредитором компании является Россельхозбанк, у которого 97,38% требований, кредитная организация также полностью финансирует внешнее управление. В залоге у банка находится все недвижимое имущество должника и почти все оборудование, необходимое для завершения строительства. План внешнего управления предусматривает взыскание дебиторской задолженности в сумме 1,4 млрд руб. и замещение активов путем создания на базе имущества предприятия нового акционерного общества, продажа пакета акций которого по рыночной цене 19 млрд руб. позволит удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. План предусматривает завершение строительства завода и ввод его в промышленную эксплуатацию в 2021 году.



С 2000 года в России было объявлено более 30 проектов по глубокой переработке зерна, но почти все так и остались на бумаге, а реализованы лишь единицы, ранее рассказывала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В этом году о планах развивать глубокую переработку заявляла компания «Сибагро биотех» -стоимость проекта оценивается в 29,4 млрд руб., планируется выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей, до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера (PLA), до 40 тыс. т лизин-хлорида в год).



В конце 2019-го «Саратовские биотехнологии» заявляли о планах строительства завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т в год. Предприятие будет выпускать 55 тыс. т лизин-хлорида, 60 тыс. т белковых кормовых добавок, 24 тыс. т пшеничного крахмала, 25 тыс. т биоэтанола, 23 тыс. т глютена. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы, объем инвестиций оценивается в 19 млрд руб.



По словам Радина, в самое ближайшее время в Волгоградской области будет запущен завод «НьюБио». Инвестиции составили 12,8 млрд руб. Мощность нового завода — 160 тыс. т кукурузы в год, 60% готовой продукции (мальтодекстрины, кукурузный крахмал, сухой глютен) будет поставляться на экспорт.

