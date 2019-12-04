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Компании
В Саратовской области будут производить лизин-хлорид
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
4 декабря 2019
«Саратовские биотехнологии» вложат 19 млрд рублей в глубокую переработку пшеницы
Завод планируется построить в 2019—2021 годах
Фото: Пресс-служба Губернатора Саратовской области

Компании «Саратовские биотехнологии» начинает строительство завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т в год. Предприятие будет выпускать 55 тыс. т лизин-хлорида, 60 тыс. т белковых кормовых добавок, 24 тыс. т пшеничного крахмала, 25 тыс. т биоэтанола, 23 тыс. т глютена. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы, объем инвестиций оценивается в 19 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Производственный комплекс будет построен на основе современных проектных и технологических решений европейских инжиниринговых компаний, которые используются на действующих предприятиях США и стран ЕС. «Это инновационный проект, совершенно особое производство, востребованное в нашем регионе, — отметил в ходе церемонии закладки первого камня губернатор региона Валерий Радаев. — Мы производим много зерна, но цена на него сильно зависит от конъюнктуры, а конкуренция растет. Передовые технологии и импортозамещение будет работать на добавочную стоимость, к тому же это приведет к созданию нового биотехнологического кластера». По его словам, подобные проекты позволяют создать стабильный рынок сбыта для сельхозпроизводителей: они обеспечат предприятие сырьем, а продукция завода будет востребована у животноводов.

Сейчас в России не производится лизин-хлорид. Белгородский Завод премиксов №1 (ГК «Приосколье») и тюменский «АминоСиб» (агрохолдинг «Юбилейный») выпускают лизин-сульфат. При этом до 2015 года лизин — незаменимая в кормлении сельхозживотных и птицы аминокислота — в современной России не выпускался ни в какой форме и поставлялся из-за рубежа. В 1980-х годах Советский союз был одним из крупнейших производителей лизина в мире, однако в 1990-х все предприятия по его выпуску были ликвидированы.

Соглашение о строительстве завода «Саратовские биотехнологии» и администрация Саратовской области подписали в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда объем инвестиций озвучивался на уровне 20 млрд руб., однако среди продукции, которую намерено выпускать предприятие, не упоминался лизин-хлорид.

В августе на заседании совета по инвестициям при губернаторе представители компании рассказывали, что лизин — только часть ее планов. В дальнейшем на базе завода может быть создан биотехнологический кластер, где будут производить биоразлагаемый пластик, который заменит полиэтилен, сообщал портал «СарБК». «Саратовские биотехнологии» рассчитывают на выручку 10 млрд руб. в год и рентабельность почти 50%. В октябре на выставке «Золотая осень» компания заключила соглашение со Сбербанком, который предоставит проекту кредит.

По данным kartoteka.ru, компания «Саратовские биотехнологии» зарегистрирована в январе этого года, ее уставной капитал составляет 5 млн руб.

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