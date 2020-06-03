Кормовая отрасль в новой реальности. Как распространение коронавируса влияет на рынок

2020 год начался с потрясений: пандемия коронавируса, развал ОПЕК и резкое падение стоимости нефти, обвал на мировых фондовых рынках, стагнация крупнейших экономик и ряд негативных событий масштабом помельче. В такой ситуации крайне важна доступность продуктов питания для населения, отсутствие дефицита и резкого роста цен. Мало того, в условиях закрытых границ, ограниченных грузоперевозок, колебаний национальных валют, сокращения производства в мире большое значение приобретает возможность страны обеспечивать себя продовольствием. Очевидно, что ведущую роль в продовольственной безопасности страны играет сельское хозяйство. Но, несмотря на господдержку, положительные изменения в отрасли происходят медленно, сохраняется ряд системных проблем. В частности, для эффективного ведения животноводства необходимы современные корма. Для их изготовления используются компоненты, которые в России не производятся: импортозависимость сохраняется на более чем 90% используемых добавок. Поэтому любые внешние изменения приводят к колебаниям цен и доступности импортных составляющих. Уже классическими стали примеры роста цен на витамины в 10 раз после пожара на предприятии BASF, а также после закрытия ряда китайских производств на модернизацию в рамках политики «чистое небо». По прогнозу исследовательской компании «Текарт», 2020 год принесет новые повышения цен и, вероятно, нехватку отдельных компонентов.



Три сегмента кормовой индустрии

Российский кормовой рынок включает три базовых сегмента. Первая группа — это корма, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб, как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве. Второй сегмент — функциональные компоненты и кормовые добавки, к которым относятся витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и прочие компоненты, а также комплексы из нескольких составляющих, решающих ту или иную задачу. К третьей группе относятся премиксы — смеси для балансирования кормовых рационов. Они могут содержать различные функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы, но в сложные премиксы включены также аминокислоты, ферменты (энзимы) и другие составляющие.



Кроме того, существует еще один сегмент, который находится между готовыми кормами и премиксами — это кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки — БМВД, белково-витаминно-минеральные концентраты — БВМК, витаминно-минеральные концентраты — ВМК). По своей сути концентраты — это менее концентрированные премиксы, обогащенные белком (за исключением ВМК), а в некоторых рецептурах также углеводами и жирами, больше подходящие для использования в том числе хозяйствами, имеющими кормовую базу и нуждающимися в ее обогащении и балансировании, но при этом не обладающими технологическими возможностями для использования премиксов. Если процент ввода премиксов в корм в среднем составляет 1%, то концентратов — 6-25% (3-5% для ВМК). Благодаря высокому проценту ввода они хорошо смешиваются с зерновой частью корма и предъявляют минимальные технологические требования к оборудованию для кормопроизводства. Кроме того, в отдельных случаях концентраты используют в самостоятельном виде в качестве высокоэнергетического корма, обогащенного протеином и сбалансированного по витаминно-минеральной части, хотя большинство рецептур такого не допускают.



Росстат же учитывает несколько другие категории кормов для сельскохозяйственных животных. Ведомство выделяет растительные корма, животные сухие, корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих, кормовые консервы, корма вареные, комбикорма и прочие. В прошлом году в общем объеме производства на комбикорма пришлось 88,5%, на корма прочие — 6,1%, растительные — еще 5,1%. Во всех вышеперечисленных категориях готовых кормов импорт незначителен, таким образом, объемы внутреннего производства в целом характеризуют и рынок.



По оценке «Текарта», потребление комбикормов в России в 2019 году составило 29,6 млн т, кормовых концентратов — 1,38 млн т, премиксов — 534 тыс. т, кормовых добавок — 440 тыс. т.



Комбикорма и премиксы

Хотелось бы подробнее остановиться на самом заметном сегменте. Российский рынок комбикормов для сельхозживотных ощутимо изменился в последнее десятилетие. Производство кормов теперь в большой степени сосредоточилось в руках животноводов. Собственные производства имеют не только агрохолдинги, но и многие достаточно крупные независимые фермы. В настоящее время из примерно 240 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, всего около 10% — независимые, и эта доля имеет тенденцию к сокращению. Ожидается, что на рынке останутся лишь те независимые предприятия, кто сможет эффективно диверсифицировать производство и предложить нишевую продукцию, в частности для аквакультуры и мелкого рогатого скота, наладить сотрудничество с крупными животноводами, предложить выгодные решения для частных и фермерских хозяйств.



В структуре выпуска 51,8% приходится на комбикорм для сельскохозяйственной птицы. Связано это с тем, что все крупные хозяйства кормят птицу исключительно комбикормами, что, учитывая значительное поголовье, и определяет спрос. На втором месте по объемам производства комбикорма для свиней — почти 40%.







Импорт комбикормов не превышает 1%. Ввозиться продолжает лишь нишевая и специализированная продукция. Экспорт крайне незначительный и представляет собой разовые поставки в страны ближнего зарубежья. Предпосылок для наращивания ввоза или вывоза нет.







В последние 10 лет выпуск комбикормов прирастал значительными темпами — в среднем около 6,7% ежегодно. Но с 2017 года темп увеличения рынка замедлился до 2,8% в год. Связано это со вспышками африканской чумы свиней и гриппа птиц, резким удорожанием витаминов и некоторых других импортных компонентов кормов, соевого шрота, фуражного зерна. Причины в комплексе привели к сокращению спроса со стороны животноводства, росту цен на компоненты комбикорма и в итоге к снижению рентабельности производств, дальнейшему вымыванию с рынка отдельных игроков. Основной проблемой отечественного рынка комбикормов является зависимость от зарубежных поставок компонентов кормов и технологических решений при строительстве новых и реконструкции действующих кормоцехов.



Следующий сегмент рынка — премиксы. В их состав входит наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества. В качестве наполнителя часто используются отруби, измельченное зерно, овсяная и травяная мука, жмыхи, дрожжи, шрот и др. Функциональная составляющая — это биологически активные вещества (БАВ), в том числе витамины, микроэлементы, макроэлементы, аминокислоты, ферменты, вкусоароматические добавки, антиоксиданты, химико-терапевтические препараты и т. п.



Их рецептура разрабатывается для решения конкретных задач и учитывает вид, возраст, направление продуктивности животного. Производство премиксов требует серьезной научной и технологической базы, поэтому число премиксных заводов и цехов существенно ниже, чем комбикормовых — не более 50.



Объем российского производства премиксов в 2019 году, согласно данным официальной статистики, составил 502,2 тыс. т. В последние три года рост данного рынка тоже замедлился — примерно до 7,1% в среднем, чему способствовали те же причины, которые замедлили комбикормовый сегмент. Говоря о российском производстве, мы имеем в виду в том числе локализованные производства, заводы с иностранным участием.



Доля импортных премиксов в потреблении в 2019 году оценивается «Текартом» примерно в 6% в натуральном выражении (против 46% в 2010-м). Показатель имеет тенденцию к сокращению, ожидается, что в скором времени наша страна сможет полностью обеспечивать свои потребности в данном кормовом продукте.



Экспорт премиксов более ситуативен, объемы внешних поставок меняются из года в год. Российские производители имеют амбиции к увеличению зарубежных продаж выпускаемой продукции. По мнению экспертов, отечественные премиксы имеют высокие показатели качества, однако не всегда конкурентоспособны по цене, поскольку до 90% используемых при их производстве компонентов импортные, что определяет зависимость цен от большого числа экономических и политических причин. Например, в 2017 году после повышения цен на витамины российские премиксы подорожали в 1,5-2 раза. Таким образом, как и в прочих сегментах кормового рынка, главной проблемой отрасли производства премиксов является зависимость от поставок сырья и технологий (применяемое на производствах оборудование преимущественно импортное).



Витамины, минералы, аминокислоты

Важнейшая часть любого комплексного рациона — кормовые добавки. На рынке представлены как отдельные функциональные элементы (витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, антибиотики, белки и т. п. ), так и комплексы из нескольких компонентов. Кормовые добавки используются как производителями комбикормов, концентратов и премиксов, так и хозяйствами для самостоятельного введения в кормовую базу. На конец марта 2020 года Россельхознадзором было зарегистрировано 2955 кормовых добавок, из них 605 (20%) — отечественного производства. Россия в высокой степени зависима от импорта этих элементов, поскольку внутреннего производства многих компонентов в нашей стране нет, либо имеющиеся производства не могут удовлетворить внутреннюю потребность. Тем не мене в стране выпускаются пробиотики и пребиотики, отдельные ферменты и минералы, функциональные добавки и т. п. Всего на российском рынке кормовых добавок представлены около 160 отечественных производителей и более 700 зарубежных.



Потребность в кормовых добавках возрастает, что обусловлено как естественным увеличением потребления кормов и премиксов из-за роста поголовья и интенсификации сельского хозяйства, так и тенденциями в животноводстве: повышением конкуренции (в связи с глобализацией и открытием границ конкурировать приходится не только на внутреннем рынке) и значимости эффективной организации производства (из-за той же конкуренции, снижения рентабельности, экономической нестабильности и пр.), а также, как следствие, использованием животных и птиц с высоким генетическим потенциалом, для реализации которого необходимы современные высококачественные корма.



В последние годы все чаще обсуждается вопрос о необходимости возрождения российского рынка кормовых добавок, поскольку наша страна ставит перед собой амбициозные задачи развития сельского хозяйства для самообеспечения продовольствием и увеличения присутствия на мировых рынках. Однако это требует значительных вложений и, учитывая экономическую ситуацию и особенности функционирования отрасли, влечет за собой ряд рисков. Некоторые эксперты высказывают точку зрения, что не стоит стремиться к самообеспечению, приводя примеры успешного функционирования зависящих от импорта агрокомплексов в других странах. В России на государственном уровне принят ряд документов, ставящих цели дальнейшего развития сельского хозяйства. Однако фокуса именно на кормовых добавках в них не было вплоть до 2018 года, когда Минсельхоз представил проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). Особенностью документа являлась его направленность не на стимулирование производства комбикормов и их компонентов, а на развитие российских технологий.



Экспертное сообщество оценило необходимость такой программы, но отметило ее недоработанность, осторожность и сомнительную эффективность, в первую очередь из-за небольшого расчетного финансирования — всего 5 млрд руб. на период до 2025 года. Минсельхоз предполагал, что подпрограмма будет утверждена в первом полугодии 2019 года, после чего начнется отбор комплексно-технических проектов по ее реализации. Однако этого не случилось до сих пор.



Регулировать рынок нужно осторожно Большое влияние оказывают и действия регуляторов — различные ограничения Россельхознадзора, политика ФТС. Так, надзорное ведомство периодически вводит ограничения на поставки той или иной кормовой продукции в Россию. Нередко запреты распространяются на кормовые добавки. И если в «мирное время» вводимые ограничения зачастую вызывали недовольство участников рынка, которые оспаривали решения регулятора, то в период коронакризиса некоторые действия приводят к серьезным опасениям и даже панике. Это относится, например, к проверкам на ГМО кормовых добавок на границах или к требованиям предварительной поставки образцов импортируемых в страну компонентов.

В отношении политики ФТС крупный скандал 2019 года был связан с ретроспективным доначислением НДС поставщикам кормовых добавок, поскольку они якобы прямо не указаны в перечне товаров, имеющих налоговые льготы. При этом факт того, что ранее правительство разъясняло, что кормовые добавки относятся к комбикормам и их импортеры должны платить льготный НДС, не имел значения. Импортерам пришлось отстаивать свои интересы в судах, так как потери из-за доначислений были значительными (около 5 млрд руб. суммарно по оценке самих импортеров). Суды длятся до настоящего времени.

В целом же подобные действия регуляторов негативно влияют на отрасль в целом. Они приводят к повышению цен из-за неопределенности, паники, необходимости искать новых поставщиков, а также не способствуют созданию имиджа страны как ответственного торгового партнера. Во время пандемии лишние проверки и препятствия могут привести к дефициту добавок на рынке и еще большему росту цен по всей цепочке.

Коронавирусная неопределенность

Несмотря на государственную поддержку, в отрасли сохраняется большое количество проблем, которые усугубляются нестабильностью на внешнем и внутреннем рынках. Основой наблюдаемых в настоящее время изменений является пандемия коронавируса. В глобальной экономике она катализировала кризисные явления и обострение геополитической борьбы, которые назревали и раньше. Для кормовой индустрии наиболее важными являются последствия, вызванные COVID-19 и кризисом, а именно высокий уровень неопределенности и закрытие границ. Для нашей страны также имеет значение обесценивание рубля.



Наиболее явное влияние на кормовую отрасль оказало закрытие границ. Изменились привычные логистические цепочки, причем как между производителями, так и в отгрузках покупателям. Произошли сбои, задержки поставок. Это вызвало напряжение, ощущения грядущего дефицита, привело к повышению цен (часть роста обусловлена изменением логистики). Впрочем, возникшую было хаотичность довольно быстро удалось преодолеть: крупные компании перестроились на альтернативные каналы, поменяли бизнес-процессы с учетом новых требований и ограничений, добились включения отрасли в перечень «жизненно важных», создания «зеленого коридора» на таможнях и т. п. Кроме того, в значимые с точки зрения поставок кормовых компонентов регионы — Европу, Америку, частично Азию — вирус пришел после Китая, а пик наступил тогда, когда китайская промышленность начала перезапускаться.



Также необходимо отметить, что ведущие мировые производители кормовых добавок и компонентов имеют высокую степень автоматизации производства и использования современных технологий в обеспечении деятельности. В случае с пандемией это, безусловно, дает ощутимые преимущества и позволяет быть более гибкими к ситуации.







Тем не менее, несмотря на то, что крупные компании индустрии кормов продолжают свою работу и смогли адаптироваться к изменяющимся условиям, отрасль по-прежнему лихорадит. Причина этому — глобальная неопределенность. Она заключается в том, что на текущий момент совершенно не ясно, когда и как закончится пандемия, что в итоге станет с экономикой, какие политические решения будут приниматься, какие программы поддержки будут сохранены, что произойдет с потребительским спросом и т. д. Очевидно, что возврат к прежнему миру невозможен, но предположения и сценарии изменений настолько разнообразны, что естественным образом приводят к общей нервозности.



В России ситуация усугубляется девальвацией рубля, инфляцией, критическим состоянием экономики, возможностью дефолта, мизерной поддержкой бизнеса, высокой долей малообеспеченного населения и, соответственно, особо негативным влиянием коронавируса на жизнь населения (безработица, сокращение доходов). Для российского рынка кормов ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая по целому ряду причин: на производителей влияют все вышеперечисленные факторы, а также высокая импортозависимость от поставщиков кормовых добавок, чувствительность животноводов к стоимости кормов и компонентов, практически полная ограниченность сбыта внутренним рынком, низкая покупательная способность населения, усиленная текущими событиями.



Сельхозпроизводители уже сообщают о росте цен на кормовые компоненты. Их стоимость в принципе очень волатильна, ситуация постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Пока предпосылок для снижения цен нет как по объективным причинам (удорожание логистики, периодически возникающие перебои поставок и временный дефицит), так и из-за паники. С учетом обесценивания рубля стоимость закупаемых импортных компонентов для конечного потребителя вырастает уже на 20%. А в отдельные моменты 2020 года рынок фиксировал повышение стоимости иностранных добавок на 10-200% (в валюте).



Под наибольшим вниманием у участников рынка ситуация в сегментах витаминов, аминокислот и минералов, которые необходимы для любого полноценного корма и по которым у России высокая степень импортозависимости. По итогам этого года на них ожидается рост цен на 40-50% с учетом фактора ослабления рубля. Естественным образом подорожают также и корма — до 30%. Что, в свою очередь, приведет к удорожанию мяса до 20%.



Впрочем, период наибольшего роста цен, высоковероятно, уже пройден. Он пришелся на время после китайского Нового года (когда стоимость кормовых компонентов и так растет), что было связано со стремительным распространением COVID-19 в Китае и закрытием отдельных заводов, появлением заболевших в Европе и возникновением логистических проблем. Немалую долю в ценовую динамику внесла паника. Ситуация начала стабилизироваться с открытием КНР. Когда Европа снимет ограничительные меры, можно ожидать следующих позитивных сигналов. Необходимо также отметить, что ситуацию с резким повышением цен и дефицитом в России удалось сгладить за счет наличия у производителей некоторых складских запасов.



«Самым сильным ударом стало падение рубля» Евгений Ненашев. Советник гендиректора компании «Мегамикс» Ситуация, в которой оказалась наша отрасль в 2020 году, коррелирует с общей ситуацией в экономике. Самым сильным ударом стало падение курса рубля по отношению к мировым валютам: поскольку значительная часть компонентов для производства премиксов и кормовых добавок закупается за рубежом, рост стоимости доллара и евро отрицательно сказался на ценовой конъюнктуре. Негативную роль сыграло развитие эпидемии COVID-19, из-за которой была приостановлена деятельность ряда производств, предприняты дополнительные меры контроля на границах, увеличились сроки доставки.

Все эти обстоятельства не могли не привести к тому, что практически все ключевые производители кормовых добавок вынуждены повышать отпускные цены. Ведь те факторы, которые я перечислил — не уникальны для нашей компании, их воздействие испытывает весь рынок. И каждое предприятие решает эти проблемы по мере сил. Ключевыми факторами успеха в подобной ситуации служат запас прочности, отлаженные бизнес-процессы, сложившиеся длительные доверительные отношения с поставщиками и покупателями и операционная гибкость производителей.

Что касается развития нашего бизнеса, то время жестких стратегий прошло. Еще в прошлый кризис мы столкнулись с очевидным фактом: для удержания доли рынка и дальнейшего роста нужно быть гибкими и уметь формировать новые приоритеты. В качестве антикризисных мер мы, например, расширили продуктовый портфель, ведем поиск новых, узкоспециализированных товарных ниш, а также новые методы мотивации персонала. Данные меры позволят нам получить по итогам 2020 года результаты как минимум на уровне предыдущего года.

В то же время с начала этого года на нашу продукцию сохраняется стабильный спрос, поскольку предприятия животноводства не снижали объемы производства конечной продукции. Дальнейший рост продаж кормовых добавок напрямую зависит от увеличения потребительского спроса. На уровень потребления прямое влияние может оказать окончание периода самоизоляции и повторный запуск вынужденно закрытых отраслей (ресторанный бизнес, туризм). Немалые надежды мы также возлагаем на расширение экспорта российской продукции животноводства, так как из-за низкой стоимости рубля наш продукт становится все более и более привлекательным на внешних рынках.

Перенастроить бизнес

Кризис, вызванный пандемией, будет особенно глубоким в нашей стране, поскольку большую трещину дал традиционный сырьевой уклад, и экономика находится под двойным ударом. Даже если путем траты резервных фондов ситуацию удастся некоторое время балансировать в ожидании оживления мирового рынка, упадок серьезно затронет население и бизнес. Отраслей, способных обеспечить пополнение бюджета, помимо экспорта сырья, в России фактически нет, этому никогда не уделялось действительно серьезного внимания с достаточными, последовательными и комплексными мерами поддержки. Представители кормовой индустрии тем не менее находятся в относительно хорошем положении, поскольку являются необходимым звеном для поддержания отрасли животноводства, обеспечивающей население продовольствием.



В текущей ситуации надеяться на системную поддержку государства не стоит. Наиболее хороший эффект может дать лишь скорейший перезапуск экономики, что позволит не углубляться в кризис, не уничтожать бизнес в стране и не увеличивать безработицу и бедность. На момент написания статьи пик заболеваемости в России, согласно официальному мнению, еще не был пройден, и ограничительные меры лишь усиливались. Государство могло бы частично взять нагрузку на себя, объявив национальный карантин, что немного поддержало бы предприятия, которые все еще надеются сохранить свой бизнес. Прочие же меры позволят лишь немного «залатать дыры».



В ожидании перезапуска экономики либо поддержки государства представителям кормовой индустрии стоит разработать персональный план устойчивого развития. Им следует как минимум подробно проанализировать финансовое состояние, определить уязвимые точки, оптимизировать издержки, обозначить возможности роста, проработать альтернативные каналы поставок сырья для бесперебойного функционирования своих производств. Полезным будет и перенастройка бизнес-процессов так, чтобы максимально исключить риски и обезопасить сотрудников, определить возможные изменения в потребностях клиентов и постараться их обеспечить. Компаниям необходимо постоянно мониторить ситуацию, чтобы иметь возможность быстро реагировать на изменения и не упускать возможности.



«Мы пожертвовали нашей маржой» Юрий Швалев. Заместитель гендиректора «Комос Групп» На общем фоне отрицательной динамики многих секторов экономики России результаты работы «Глазовского комбикормового завода», входящего в состав нашего агрохолдинга, за первые четыре месяца 2020 года выглядят очень даже неплохо. По предварительной оценке этого периода по сравнению с предыдущим годом, снижения объема поставок комбикормов не наблюдается. Для этого есть ряд объективных причин. Во-первых, деятельность комбикормовых предприятий внутри крупной компании позволяет более устойчиво и стабильно вести бизнес в условиях экономического кризиса. Во-вторых, основными покупателями нашей продукции являются животноводческие предприятия, требующие непрерывного обеспечения кормами, а отрасль сельского хозяйства — одна из немногих, где ожидается положительная динамика на фоне общего падения спроса. Кроме того, специалисты нашего завода постоянно ведут работу по поиску новых рынков сбыта.

В марте — апреле ситуация на рынке складывалась не в нашу пользу. Девальвация повлекла за собой рост спроса на российское зерно, прежде всего пшеницу, на внешних рынках. Это привело к удорожанию зерна и для нас — производителей кормов. Таким образом, в период с января по май этого года закупочные цены на сырье значительно выросли сразу в нескольких категориях. В частности, пшеница и аминокислоты подорожали на 20%, кукуруза — на 11%, шрот — на 35%, полножирная соя — на 25%, премиксы — на 15-20%. В данных условиях изменение цен на корма и кормовые компоненты является неизбежным. При сохранении текущей курсовой динамики повышение цен на аминокислоты и премиксы может в перспективе составить от 40 до 50%. Есть надежда, что с июля несколько снизятся цены на зерно, подсолнечник и некоторые другие сырьевые компоненты. Экспортная квота российского зерна полностью исчерпана. Благоприятный прогноз погоды на юге России и в ЕС дает нам надежду на упрочнение рынка комбикормов.

Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, таких как рост цен на сырье, частичное снижение экспортного потенциала, общая паническая атмосфера, мы с оптимизмом оцениваем некоторые моменты. В частности, удорожание импортной продукции послужит стимулом для повышения спроса на отечественный товар. В связи с этим центр отраслевой экспертизы прогнозирует возможный рост импортозамещения, что потребует ввода в эксплуатацию молочных ферм и, как следствие, появления новых рынков сбыта нашей продукции. А у производителей мяса птицы, самого доступного по цене белка, могут появиться возможности роста производства (хотя увеличение курса доллара, безусловно, скажется на себестоимости товара). С развитием экспорта ситуация неоднозначная. С одной стороны, это направление становится весьма выгодным, и девальвация рубля могла бы нам помочь, а с другой стороны, мы четко осознаем, что наши потенциальные рынки сбыта — это страны ближнего зарубежья, где расчеты осуществляются именно в рублях.

Что касается дальнейшей стратегии развития бизнеса, то мы оперативно корректируем планы, поэтому в 2020 году существенных модернизаций производственных мощностей не предполагается. С более сложной ситуацией столкнулись комбикормовые заводы, которые запустили инвестиционные проекты, обслуживающиеся в валюте.

Мы понимаем тяжелую ситуацию, в которую попали животноводческие комплексы в связи с последними событиями в стране и мире, поэтому нами предпринят ряд мер по удержанию роста стоимости на комбикорма. Так, в период с января по май 2020 года престартерные комбикорма подорожают всего на 10%, на откорм — на 8%, в то время как в прошлом году в тот же отчетный период рост составил 6% и 9% соответственно. Чтобы поддержать наших клиентов в нелегкое для них время, мы пожертвовали нашей маржой.

Автор — менеджер по развитию, ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт». Статья написана специально для «Агроинвестора»

