Комбикорма дорожают из-за роста себестоимости производства

Спрос на комбикорма со стороны КФХ повысился Flickr.com

По данным Росстата, средняя цена на комбикорма в сентябре установилась на уровне 18,8 тыс. руб./т, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2019-го. С начала года комбикорм подорожал на 12,6%. Участники рынка объясняют это увеличением себестоимости на фоне роста цен на компоненты. Так, с июля по октябрь стоимость сырья для производства кормов — зерна, белковых составляющих, аминокислот — выросла на 20%. Если сравнивать себестоимость кормов год к году в сентябре-октябре, то рост составил от 38% до 56% по зерновым и белковому сырью, по аминокислотам — 36%. Об этом на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry: «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности» рассказала директор по закупкам ЛКПХ им. Кирова Ирина Юхнина.



Она подчеркнула, что на старте сезона-2020/21 цены на сырьевые компоненты не снизились, как это традиционно бывает в период сбора урожая, а наоборот выросли. Зерно нового урожая стоит дороже, чем-то, что предприятие закупало в конце сезона-2019/20. Также выросли в цене треонин и лизин, причем их стоимость увеличилась не столько из-за падения рубля, сколько из-за подорожания сырья для их производства — пшеницы и кукурузы, отметила она.



Соответственно, предприятию пришлось поднять цены для своих клиентов. «Мы не можем взять все удорожание сырья для производства кормов на себя, однако делаем все возможное для удешевления комбикормов, если у клиентов есть в этом необходимость, наши технологи пересчитывают рецептуры», — отметила Юхнина.



Несмотря на то, что весной из-за закрытия границ у многих были задержки с поставками аминокислот для производства кормов, для ЛКПХ им. Кирова это не стало проблемой. «Мы сработали на опережение. Была небольшая заминка с ввозом лизина, однако потребности в нем были закрыты нашими поставщиками», — отмечает Юхнина. Проблемы с доставкой продукции клиентам, которые также возникали у ряда предприятий из-за жестких карантинных ограничений, на предприятии тоже решали оперативно. «Мы подключали административный ресурс. В итоге наши клиенты из других регионов, в частности, Новгородской области, без кормов не остались», — говорит она.



По итогам девяти месяцев 2020 года, ЛКХП им. Кирова отгрузил 220 тыс. т кормов. За аналогичный период прошлого года было поставлено на 15% больше. «Дело в том, что мы осознанно снижаем объемы продаж клиентам, которые испытывают сложности с оплатой нашей продукции», — поясняет Юхнина. В целом, по ее оценке, спрос на корма в этом году не уменьшился, а летом и в сентябре, напротив, в сегменте КФХ он даже вырос относительно прошлого года.



Несмотря на то, что независимых комбикормовых заводов в России остается все меньше, так как крупные животноводческие предприятия строят собственные мощности для производства кормов, в ЛКПХ им. Кирова настроены оптимистично. Конечно, для удешевления производства животноводческой продукции, в частности, в секторе КРС, многие аграрии сегодня пытаются закупать отдельные компоненты комбикормов, однако показатели у таких хозяйств падают. «У них нет собственных лабораторий для контроля качества входного сырья, которые есть у нас, и они не могут контролировать качество кормов. Мы же точно знаем, из чего производим комбикорма, поэтому отвечаем за качество своей продукции», — подчеркивает Юхнина.



Она добавляет, что попытки сэкономить могут дорого стоить производителям животноводческой продукции. На рынке уже были случаи подделок аминокислот — когда 60-типроцентный лизин выдавался за 99-типроцентный, и потребители не получали показателей, на которые рассчитывали. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит все же работать с проверенными поставщиками кормов и кормовых добавок, уверена Юхнина.

