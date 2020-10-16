Эксперты ожидают новых рекордных цен на зерно

Урожай зерна превысит 130 млн тонн Е. Разумный

В этом сезоне цены на зерно, в первую очередь, на пшеницу, находятся на высоком уровне, однако мы увидим их дальнейший рост, считают отраслевые эксперты. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry-2020 «Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности», напомнил, что две недели назад состоялся очередной рекорд цен на зерно в рублевом выражении в портах, а значит, в течение ближайших недель у нас будет новый рекорд цен на все зерновые.



«Если цены на пшеницу в этом сезоне демонстрировали активный рост, для ячменя схожей тенденции не наблюдалось, однако две недели назад и на него установились рекордные цены, и, по нашим прогнозам, в перспективе ближайшего месяца они продолжат расти, — рассказал Рылько. — Есть вероятность, что в ближайшие месяцы на рекордные уровни по ценам выйдет и соя».



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цена пшеницы с протеином 12,5% достигла рекордного уровня в 17,8-18 тыс. руб./т (CPT-Новороссийск). При этом предложений с юга с доставкой автотранспортом мало, а железнодорожные поставки полностью расписаны на октябрь и ноябрь. Цены FOB достигли $250/т, сейчас российская пшеница дороже, чем у конкурентов на $5-7 за тонну.



«Те рекордные цены, которые мы наблюдаем сейчас, — временное явление, так как в первой половине текущего сезона Россия осталась единственным крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок», — подчеркнул в ходе своего доклада вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он добавил, что фуражная пшеница по сравнению с прошлым годом подорожала на 4 тыс. руб./т, однако в основном это удорожание произошло за счет снижения курса рубля — если бы он не изменился, то рост цены составил лишь 1,1 тыс. руб./т.



В числе возможных причин высоких цен на российскую пшеницу Корбут назвал и ожидание введения во второй половине сезона квот на экспорт. «Реагируя на такую ситуацию, экспортеры пытаются продать максимальное количество зерна по максимальным ценам в первой половине сезона», — отметил Корбут. Запреты всегда приводят к резкому росту цен — такую ситуацию мы наблюдали в прошлом году с подсолнечником, то же самое сейчас наблюдаем с пшеницей, добавил он.



По прогнозу Корбута, до конца года мы действительно будем видеть рост цен на пшеницу, а затем на рынок выйдет Австралия с приличными объемами зерна. «Уже сейчас австралийская пшеница контрактуется по цене FOB ниже российской», — уточняет он.



Рылько добавил, что, безусловно, животноводы от роста цен на зерно, в частности, на ячмень, проиграют, однако он тоже считает, что сдерживать экспорт для стабилизации цен неправильно. «Возможным решением в этой ситуации могло бы стать введение субсидии на компенсацию удорожания комбикормов», — предположил он.



Дефицита зерна в России, риск которого чиновники называют причиной для введения экспортных квот, по словам Корбута, нет и не будет. В этом году в России будет собрано 131 млн т зерна — это второй результат после рекордного сбора после аномально высокого урожая в 2017-м, отметил Игорь Павенский. По его оценке, валовой сбор пшеницы в весе после доработки составит 84 млн т, ячменя — 21 млн т, что является вторым рекордным показателем после 2008-го, кукурузы — 14 млн т — несмотря на засуху на Юге, ее сбор лишь на 0,3 млн т будет ниже, чем в 2019-м.



«По пшенице из двадцати производящих регионов снижение произошло только в шести, в первую очередь, в Краснодаре и на Ставрополье, а также в ряде регионов Сибири. В то же время, в Центре и Поволжье произошла прибавка урожая в 13 млн т, которая с лихвой компенсирует упомянутое снижение», — рассказал Павенский.



Экспорт зерна, по словам Павенского, идет рекордными темпами, в августе и сентябре его объемы составили 5,8 млн т и 5,7 млн т соответственно, в первую очередь, за счет пшеницы и ячменя. В октябре высокий экспорт зерна сохранится, прогнозирует эксперт. «Наши отгрузки растут, в первую очередь, из-за увеличения поставок в страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, где качество зерна собственного производства невысокое. Также нарастила импорт зерна из России Европа», — отметил он.

