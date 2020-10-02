Запасы пшеницы в Центре и Приволжье на максимуме с 2017 года

Запасы пшеницы в целом по стране к сентября превысили 34 млн тонн М. Стулов

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм хозяйствования) на 1 сентября составили 34,1 млн т. По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, это второй результат после рекорда 2017 года (37,4 млн т). И если у заготовительных и перерабатывающих предприятий запасы в целом были на уровне прошлого года (плюс 0,8%), то у сельхозпроизводителей они выросли на 16,5%. «Столь высокий уровень запасов сформировался за счет исторически рекордных урожаев и запасов в Поволжье и Центре страны, несмотря на снижение урожая и запасов на юге и в Сибири», — сказал Павенский «Интерфаксу».



К 1 сентября запасы в Центральном федеральном округе достигли 12,6 млн т против 10,5 млн т годом ранее, в Приволжье — увеличились с 3,9 млн т до 6,3 млн т. При этом в Южном и Северо-Кавказском округах запасы пшеницы оказались на уровне 2014 года — 11,8 млн т. В регионах Сибири запасы сократились на 14% относительного начала сентября прошлого года, составив 1,9 млн т — это минимум с 2015 года. На Урале запасы выросли примерно на треть до 0,74 млн т.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», на 1 октября валовой сбор зерна в Центральном федеральном округе составил 34,2 млн т против 27,8 млн т годом ранее, в Приволжье намолотили 31,9 млн т против 21,5 млн т. В целом по России к этому времени урожай достиг 123,6 млн т, тогда как в прошлом году было собрано 110,6 млн т в бункерном весе.



В августе, прогнозируя высокую урожайность зерна в Приволжском и Центральном федеральных округах, отраслевые аналитики обращали внимание, что большой валовой сбор может стать проблемой для регионов, которые не привыкли к таким показателям. В частности, могут возникнуть сложности с наличием сушильных мощностей и зернохранилищ, что вынудит аграриев продавать зерно «прямо с комбайна», что приведет к падению закупочных цен, предупреждали они. Однако, судя по динамике цен, этот сценарий не реализовался.



У оренбургской компании «Елань» проблем с хранением своего зерна нет, хотя урожайность пшеницы в этом году примерно на треть выше прошлогодней, рассказывал в сентябре «Агроинвестору» гендиректор компании Алексей Орлов. Хотя элеватор на 60 тыс. т был заполнен, компания работала в зависимости от отгрузок по железной дороге: загружала приходящие вагоны, а освободившиеся мощности занимала новым зерном, поступающим с полей. «Спрос на пшеницу сейчас высокий, отправка вагонов, в том числе, за пределы России, идет достаточно активно. Мы справляемся с текущим зерновым потоком», — отмечал Орлов. Однако в целом зернохранилищ в России не хватает, и аграрии активно их строят, добавлял он.



Александр Кошелев, директор свинокомплекса «Машкино» (Московская область) Проблемы с хранением зерна действительно есть, но они связаны не с высокой урожайностью, а бюрократическими проволочками. Мы только разрешение на строительство элеватора получали два года. Сейчас возникла другая проблема — сложно найти строительную бригаду: из-за коронавируса мало рабочих рук. Подготовленных кадров тоже нет, так как государство почти не готовит инженеров.

«Мы ежегодного наращиваем мощности для хранения зерна. В этом году мы ввели в эксплуатацию дополнительные емкости для хранения — склад емкостью 2-3 тыс. т, благодаря этому у нас есть возможность хранить до 24 тыс. т зерна в амбарном весе и до 4 тыс. т рапса единовременно», — говорит коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров. По его словам, в этом году, несмотря на увеличение урожайности, многие аграрии региона не продавали зерно на старте сезона, а хранили у себя или сдавали на хранение сторонним элеваторам.



Никаких проблем с хранением и транспортировкой зерна после уборки не было и у воронежской ГК «Логус». «Информации о том, что другие аграрии нашего региона испытывали такие проблемы, у нас тоже нет», — говорит гендиректор компании Игорь Алименко. По его словам, уже к началу сентября компания продала почти все зерно. Спрос со стороны трейдеров был очень высоким — даже не пришлось искать покупателей, цены на старте сезоне тоже были достаточно привлекательными. «Неизвестно, как будет складываться ситуация дальше, будет ли вторая волна пандемии с вытекающими из нее ограничениями, поэтому мы решили не рисковать и не ждать развития событий, а продать продукцию сразу», — поясняет Алименко.

