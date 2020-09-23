К 2029 году мировое производство зерна увеличится почти на 15%

Глобальное производство кукурузы за 10 лет может прибавить 200 млн тонн Pixabay

По оценке ОЭСР-ФАО, мировое производство зерна к 2029 году увеличится почти на 15%. Об этом в ходе онлайн-конференции «Среднесрочный прогноз сельхозрынков на 2020-2029 годы» рассказал старший экономист ФАО Хольгер Матти. По его словам, около 90% прироста обеспечит повышение урожайности, при этом площади пашни за 10 лет расширятся всего на 1,5%.



Производство зерна будет увеличиваться на всех континентах, однако основной прирост придется на страны Азии, рассказал Матти. В основном в мире будут наращивать производство кукурузы — ее валовой сбор к 2029 году увеличится на 200 млн т. По пшенице динамика, наоборот, замедляется, несмотря на то что появляются новые технологии ее возделывания. Урожаи этой агрокультуры за 10 лет прибавят 85 млн т, рассчитывает ОЭСР-ФАО.



При этом, как следует из презентации Матти, в России урожаи зерна к 2029 году могут увеличиться на 20 млн т как раз в основном за счет пшеницы. Ее производство будет расти благодаря применению удобрений, снижению затрат на энергоресурсы, наличию крупных игроков в сектора, а также высокому качеству почвы.



Мировые цены на зерно на горизонте прогноза в целом будут стабильными, полагают аналитики ОЭСР-ФАО. «В целом тренды сохранятся, и цены не изменятся. Баланс между ростом производства и наличием запасов будет поддерживать цены на стабильном уровне, — отметил Матти. — Однако если какие-то цены опустятся слишком низко, с рынка могут уйти отдельные производители».



По мнению директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, главным фактором, который будет влиять на развитие мирового рынка зерна, станет изменение численности населения Земли. От этого зависит потребление как зерновых, так и другой продукции, прокомментировала она «Агроинвестору». «Поскольку прогнозируется увеличение численности население с 7,7 млрд до 9 млрд человек к 2030 году, а основной прирост будет в странах Юго-Восточной Азии и Африки, думаю, рост спроса на зерновые продолжится, — рассуждает она. — Прежде всего, речь о пшенице, [продукция из нее] - это наиболее доступное населению продовольствие». Поскольку численность скота также будет расти, будет увеличиваться и потребления зерновых в кормовых целях, отмечает Тюрина.



Последние пять лет в России увеличиваются посевные площади, и основной тренд — изменение структуры возделываемых зерновых агрокультур, продолжает Тюрина. Так, если в среднем посевы зерновых прибавили 3%, то озимых зерновых стали сеять на 19% больше. «Урожайность озимых у нас выше, чем яровых, поэтому рентабельность больше. Увеличение производства озимых приведет к росту урожаев зерна», — говорит она, отмечая, что за пять лет сборы озимой пшеницы выросли на 34%.



Также увеличиваются посевы ячменя и кукурузы, тогда как остальных зерновых агрокультур — ржи, овса, проса, гречихи — снижаются. «Это связано с тем, что пшеница, ячмень и кукуруза наиболее востребованы на мировом рынке. Поскольку наш внутренний рынок насыщен зерновыми, то производство формируется в основном под влиянием глобального спроса», — уточняет Тюрина.



Экспорт пшеницы из России к 2030 году, по ее прогнозу, может достигнуть 42-44 млн т. За прошедшие пять лет отгрузки увеличились на 10 млн т, в прошлом сезоне они составили около 38-39 млн т, тогда как в рекордном 2017/18-м вывезли 41,5 млн т, напоминает она. «А вот с кукурузой достаточно сложная ситуация: мы конкурируем с Украиной, которая производит больше, и поэтому нам не удается значительно нарастить объем экспорта», — добавляет Тюрина.



В ходе конференции ОЭСР-ФАО советник президента РЗС Максим Головин сказал, что в этом году, по прогнозу союза, урожай зерна в России может составить 127 млн т, в том числе более 82 млн т пшеницы, а, возможно, и выше. Он также отметил, что рыночная конъюнктура складывается благоприятно: зерно дороже, чем в прошлом году, при этом из-за ослабления рубля к доллару не страдает конкурентоспособность российского зерна на внешних рынках. Правда, в отношении экспорта некоторую неопределенность создают ограничения, которые вводились в текущем году, такие, как квота на вывоз зерна, продолжил Головин. «В данный момент ограничений нет, но не исключено, что во втором полугодии власти к ним вернутся; если нет, ожидаем объем экспорта пшеницы в районе 37 млн т», — оценил он.



Минсельхоз сохраняет прогноз валового сбора в этом году на уровне не менее 122,5 млн т. К 22 сентября намолочено почти 119 млн т в бункерном весе, что почти на 13 млн т больше, чем годом ранее. В том числе урожай пшеницы составляет 84,1 млн т (плюс 13,5 млн т).

