Цены на пшеницу могут укрепиться

Средний по сезону уровень цен должен быть немного выше $200 за тонну В. Бычков

После достижения максимумов сезона экспортные котировки российской пшеницы к 30 сентября снизились до $231/т (FOB Новороссийск) вслед за динамикой мирового рынка, показывает мониторинг Refinitiv. В то же время закупочные цены на внутреннем рынке остаются высокими (16,9 тыс. руб./т CPT) из-за сдержанного предложения. На фоне активных экспортных отгрузок это может стать основанием для укрепления цен предложений, считают аналитики Refinitiv.



В краткосрочной перспективе цены на пшеницу по всему миру, в том числе в Черноморском регионе, может поддержать рост цен на фьючерсных площадках, полагает аналитический центр «СовЭкон». Американская пшеница SRW в последний день сентября показала рекордный рост на бирже в Чикаго. Декабрьский контракт к закрытию подорожал на 5,3% до $212/т, что стало самым высоким уровнем с января, сообщил «СовЭкон». Такая динамика связана с тем, что Минсельхоз США оценил запасы пшеницы на уровне 59 млн т — на 4% ниже, чем прогнозировалось ранее. Оценки запасов кукурузы — 51 млн т — оказались на 11% меньше ожиданий рынка. Дополнительно цены на пшеницу поддержало снижение прогноза ее урожая в США.



«Рост цен на пшеницу на бирже Чикаго приведет либо к увеличению, либо к стабилизации наших экспортных цен. Как надолго — станет понятно после закрытия биржи в конце недели, — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Пока, как нам кажется, как биржа Чикаго, так и французская биржа могут не удержаться на тех уровнях, на которых они закрылись накануне». Аналитики центра допускают краткосрочную стабилизацию или рост цен в диапазоне $235-240/т FOB.



При этом даже с учетом изменения оценок запасов и урожая в США мировые цены на рынке пшеницы находятся на завышенных относительно фундаментальных факторов уровнях, говорится в сообщении «СовЭкона». «Мы считаем, что текущие цены на пшеницу очень высоки, и в перспективе ближайших нескольких месяцев они могут опуститься, — отмечает Сизов. — В целом, согласно нашим моделям, средний по сезону уровень цен должен быть немного выше $200 за тонну».



Поддержку рынку пшеницы в России также оказывает сухая погода, угрожающая посевам озимой пшеницы, отмечает «СовЭкон». «В России, по нашим прогнозам, цены будут снижаться медленнее, чем в других странах, так как аграрии будут пытаться по возможности стоять на своих ценах, — считает Сизов. — Конкурентоспособность нашей пшеницы будет падать, соответственно, и ее вывоз начнет сокращаться». В результате через несколько месяцев мы можем прийти к резкому снижению экспортного спроса при весьма высоких запасах, и вот тогда мы увидим существенные изменения на внутреннем рынке, говорит эксперт.

