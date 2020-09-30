Экспортная квота на уровне 50 млн тонн за сезон была бы комфортной для рынка

В прошлом сезоне введение квоты привело к ажиотажу на рынке М. Стулов

Уборочная кампания близится к завершению: по данным Минсельхоза на 29 сентября, осталось обмолотить около 11% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур. Сейчас валовой сбор составляет 122,5 млн т, отраслевые аналитики прогнозируют, что итоговый показатель будет на уровне 130 млн т. В конце прошлого сезона агроведомство сообщало, что по результатам сбора урожая и оценки балансов рынка будет приниматься решение о размере экспортной квоты на зерно.



Во вторник замглавы Минсельхоза Оксана Лут обсудила с бизнес-сообществом ход уборочной и посевной кампаний, а также экспортный потенциал во втором полугодии. Замминистра отметила, что несмотря на перспективы хорошего урожая, квотирование экспорта сохранится, при этом министерство планирует совершенствовать эту меру. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Интерфаксу», что по итогам состоявшейся дискуссии «50 млн т будет корректной оценкой экспортного потенциала на текущий сезон».



Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что вывоз зерна в 2020/21 сельхозгоду может составить 49-50 млн т, в том числе 38,5-39 млн т пшеницы. «Экспортный потенциал по зерну в России составляет 50 млн т, другой вопрос, согласится ли Минсельхоз с такой квотой», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Если квота будет установлена на уровне 50 млн т за сезон, то этого вполне достаточно для реализации нашего экспортного потенциала, главный вопрос — механизм ее распределения, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, есть три варианта. Первый — как в прошлом сезоне, с доработкой вопроса по неполным декларациям. Второй — ввести квоту по историческому принципу, на основании того, сколько зерна было отгружено каждой компанией в первой половине года. Третий — смешанный принцип, когда часть квоты распределяется по историческому принципу, часть — как в прошлом году.



«В целом, если будет применяется исторический принцип введения квот, то это на руку крупнейшим экспортерам, — сказал Рылько «Агроинвестору». — У них будет меньше конкурентов, соответственно, и спрос на зерно аграриев станет более концентрированным, а значит, экспортеры смогут улучшить свою маржу».



Сам по себе механизм квотирования, то есть, искусственного регулирования рынка, всегда вреден для отрасли, обращает внимание Петриченко. «В прошлом сезоне мы увидели, что перед введением квоты и в процессе ее выборки был ажиотажный экспорт, — напоминает он. — То есть квота спровоцировала нездоровый торговый процесс — она была на 70% выбрана за полтора дня». Повторения той ситуации в этом году, скорее всего, не будет, но, вероятнее всего, возникнет новая нездоровая ситуация на рынке, не исключает Петриченко.



«Мы принципиально против любых ограничений экспорта. Не важно, это 50 млн т или 100 млн т, — акцентирует гендиректор компании «Грейнпром» Максим Антонов. — Практика показывает, что искусственно сдерживающие рынок механизмы приводят к невыполнению контрактов». Рынок должен быть свободным, уверен топ-менеджер. Гендиректор «КЗП-Экспо» Евгений Сидюков настроен более оптимистично. По его мнению, тот факт, что Минсельхоз начал заранее обсуждать механизм квотирования с участниками рынка, является позитивным, и введение квоты не должно оказать никакого негативного влияния на рынок.



По данным ФТС, с начала сезона по 24 сентября Россия экспортировала 12,5 млн т зерна (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь). В том числе отгрузки пшеницы составили 10,4 млн т, ячменя — 1,8 млн т, кукурузы — 0,28 млн т. В сентябре, по оценке аналитического центра «Русагротранса», за рубеж будет отправлено 5,95 млн т, включая 5,3 млн т пшеницы. Потенциал вывоза зерна в октябре аналитики центра оценивают на уровне 5,5-5,6 млн т.

