Экспортные цены на пшеницу начали снижаться

Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 оценивается на уровне 50 млн тонн «Содружество»

Экспортные цены на российскую пшеницу, которые росли в течение месяца, на прошлой неделе начали уменьшаться на фоне снижения цен в Чикаго и падения курса рубля к доллару, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% к концу недели подешевела на $2 до $233 (FOB Новороссийск) с поставкой в октябре. Аналитики Refinitiv зафиксировали снижение также на $2 до $235/т в прошлую пятницу, однако уже к 28 сентября средняя цена уменьшилась до $230/т. К началу этой недели цена спроса опустилась ниже $230 за тонну, отметил аналитический центр «Русагротранса». «Импортеры не приняли предложенные в начале прошлой недели $237-240 за тонну, в том числе из-за более конкурентного предложения со стороны балтийских стран», — пояснил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский, добавив, что ряд тендеров был отменен.



В целом, на прошлой неделе рынок закрылся на более высокой цене пшеницы, чем неделей ранее — рост составил $8 за тонну. Однако цены во второй половине недели действительно были ниже, чем в ее начале, прокомментировал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Причина снижения в том, что наша пшеница стала неконкурентоспособной на мировом рынке: если месяц назад российская пшеница была дешевле французской на $20 за тонну, то сейчас она дороже французской, — говорит он. — Соответственно, спрос на российскую пшеницу начал снижаться, покупатели переключаются на других поставщиков — из ЕС и Украины».



Рынок пшеницы сейчас перегрет, и текущая коррекция цен вполне логична, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Правда, перспектив для какого-то радикального их снижения, по его мнению, нет. «Сейчас активно идет экспорт пшеницы, соответственно, запасы на внутреннем рынке уменьшаются. Дальше динамика цен будет зависеть от того, насколько аграрии окажутся готовы нести затраты на хранение: если у них есть финансовая «подушка», то они не будут спешить снижать цены», — рассуждает Корбут.



По словам Сизова, в ближайшей перспективе мы можем увидеть дальнейшее снижение мировых цен, однако для России оно может быть ограниченным из-за высоких внутренних цен, которые к концу прошлой недели выросли на 300-800 руб./т. Так, например, пшеница 3-го и 4-го классов на европейской части страны подорожала на 600 руб. до 14100 руб./т и 14075 руб./т соответственно. «В таких условиях наши экспортеры вряд ли решатся продавать зерно по заметно более низким ценам, — считает Сизов. — У них сейчас, вероятно, и так большие контрактные обязательства на ближайшие два месяца, выполнением которых они будут активно заняты». В перспективе ближайших месяцев можно ожидать некоторого снижения продаж и, соответственно, экспорта, пока российские аграрии не захотят умерить свои аппетиты и не начнут продавать зерно по более низким ценам, предполагает эксперт.



На мировые цены в ближайшей перспективе будет влиять выход на рынок зерна из Аргентины и Австралии, говорит Павенский. Хотя экспортный потенциал Аргентины ограничен, ее цены будут ниже на некоторых рынках Ближнего Востока и африканских стран, а австралийское зерно начнет конкурировать с российским на ряде азиатских рынков, отмечает он. Также на цены будет влиять ход озимого сева в России, который в этом году осложнен засухой в ряде южных регионов, добавляет Павенский.



По данным Минсельхоза на 28 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 42,4 млн га, или 88,4% площади, собрано 121,8 млн т в бункерном весе против 107,8 млн т годом ранее. В том числе урожай пшеницы составляет 85,1 млн т — почти на 11,9 млн т больше, чем год назад. Отраслевые аналитики прогнозируют валовой сбор зерна на уровне около 130 млн т, агроведомство сохраняет оценку в 122,5 млн т.



Несмотря на перспективы хорошего урожая, механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным, и Минсельхоз планирует совершенствовать и применять его в дальнейшем, сообщило министерство после совещания по вопросу экспорта зерна в сезоне-2020/21. Как рассказал «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, 50 млн т будет корректной оценкой экспортного потенциала на текущий сезон. Союз не делает собственных прогнозов вывоза, уточнил он.



По оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна в этом сельхозгоду может составить 49-50 млн т, в том числе 38,5-39 млн т пшеницы. По прогнозу ИКАР, Россия может поставить на внешние рынки 48,5 млн т зерна, в том числе 38,5 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает экспортный потенциал на уровне 49,2 млн т, включая 39,1 млн т пшеницы. Международный совет по зерну оценивает возможный экспорт зерна из России в 48,1 млн т, в том числе 38,1 млн т пшеницы.



С начала сезона по 24 сентября, по данным ФТС, Россия экспортировала 12,3 млн т зерна, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе вывоз пшеницы составил 10,3 млн т (минус 7%), отгрузки ячменя увеличились на 44% до 1,8 млн т, кукурузы — уменьшились на 42% до 0,24 млн т.

