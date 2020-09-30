Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна

Недобор урожая на Юге будет компенсирован сборами в Центре и Приволжье CLAAS

В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составит более 125 млн т, в том числе не менее 82 млн т пшеницы, что на 7,5 млн т больше, чем было в 2019-м. Об это рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы.

Ведомство рассчитывает, что в этом году отрасль сохранит позитивную динамику развития, в том числе, за счет урожая. По прогнозу министерства, валовой сбор масличных арокультур ожидается на уровне 21,5 млн т, картофеля — более 22 млн т, овощей — свыше 14 млн т, включая рекордные 1,25 млн т тепличных. Кроме масличных урожаи агрокультур в этом году будут на уровне прошлого года или выше, сообщил Патрушев.

По данным агроведомства на 29 сентября, в целом по России осталось обмолотить около 11% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур. Сейчас валовой сбор составляет 122,5 млн т, в том числе 85,4 млн т пшеницы, 21,6 млн т ячменя, 3,3 млн т кукурузы (все — в бункерном весе). «Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходят прошлогодние. На аналогичную дату в 2019 году было намолочено 107,8 млн т зерна», — отметил Патрушев. Согласно информации подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», средняя урожайность зерновых сейчас составляет 28,7 ц/га против 27 ц/га год назад.

Глава Минсельхоза напомнил, что период весенних полевых работ пришелся на наиболее напряженный этап пандемии коронавируса, однако аграрии смогли качественно и в срок провести сев. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, в частности засухи, в значимых сельскохозяйственных регионах — Краснодарском и Ставропольском краях — недобор урожая составил около 5 млн т. «Мы рассчитываем нивелировать потери за счет объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах», — сказал Патрушев.

По данным «Центра агроаналитики», в ЦФО к 29 сентября было намолочено 34 млн т зерна против 27,4 млн т годом ранее, в Приволжье валовой сбор составляет 31,7 млн т, тогда как в прошлом году было около 21 млн т. Аграриям Центра предстоит убрать еще около 12% посевов, в Приволжье осталось обмолотить 6% площадей. На Юге неубранными остаются около 5,5% посевов зерновых, урожай составляет 30,7 млн т.

По оценке Минсельхоза, в этом году ущерб сельхозпроизводителей от непогоды достиг 7,5 млрд руб. При этом сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн руб., акцентировал Патрушев. Режим ЧС в этом году был объявлен в 12 регионах, уточнил он.