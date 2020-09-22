В Алтайском крае впервые за долгое время выявлена пшеница первого класса

Уборочная кампания вступает в завершающую стадию Т. Кулистикова

В ходе мониторинга зерна урожая 2020 года специалисты Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» впервые за многие годы выявили пшеницу 1-го класса с высочайшей клейковиной, стекловидностью более 60% и натурой 812 г/л. Вес выявленной партии составляет 200 т, также в этом году 500 т пшеницы 1-го класса получили в Воронежской области, уточнила «Агроинвестору» директор «Центра оценки качества зерна» Юлия Королева. В прошлом году 1,14 тыс. т такой пшеницы собрали аграрии Крыма, до этого 1-й класс не выявлялся с 2012 года, когда 700 т агрокультуры получили в Оренбургской области, напомнила Королева.



В середине сентября «Центр оценки качества зерна» исследовал 29,8 млн т зерновых, в том числе 24,9 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля пшеницы 1-го класса составил 0,002% (0,003% в 2019 году), 2-го — 0,2% против 0,02% годом ранее, доля 3-го класса снизилась с 32,4% до 30,4%, 4-го — с 46,2% до 38,5%. При этом пшеницы 5-го класса собрали заметно больше — на его долю пришлось 30,9%, тогда как в прошлом году было около 21%. В целом доля продовольственной пшеницы составила 69,1%, тогда как в аналогичный период 2019-го — 78,7%. В том числе в Алтайском крае на зерно продовольственных кондиций пришлось 92% исследованных объемов — это абсолютный многолетний рекорд, отмечает центр. В прошлом году показатель был на уровне 81%.



Одним из ключевых факторов, влияющих на качество зерна, являются погодные условия, говорит Королева. При этом не стоит забывать, что на качественных характеристиках сказывается и правильный выбор семенного материала, внесение минеральных удобрений, обработка посевов от вредителей, добавляет она. «В этом году наблюдается увеличение показателей «число падения» и «натура» в пшенице, но в отдельных регионах отмечается снижение протеина до 10,9-11,8%, например, в Поволжье, — рассказывает она. — В этом сезоне почти не обнаружено проросшего зерна, так что в ряде регионов нет неклассного зерна».



По результатам лабораторных испытаний, сейчас показатели качества зерна на достаточно высоком уровне, но это предварительные данные, окончательная картина будет ясна после завершения уборки в Сибири и на Урале, отмечает Королева.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в этом году регионы Западной Сибири из-за неблагоприятных погодных условий получили в том числе и неклассную пшеницу. Эта проблема, в частности, встречается в некоторых районах Новосибирской и Омской областей, однако не является массовой, говорит эксперт. «Значимых проблем с уборкой зерна в этом году удалось избежать, но, конечно, на Урале и в Сибири урожай потрепало дождями», — отмечает Рылько, добавляя, что там уборка всегда проходит тяжело.



Так, например, в Новосибирской области уже месяц сохраняется неблагоприятная погода, что мешает сбору урожая, поэтому зерно стало прорастать. «Уборка начиналась где-то в 10-х числах августа, потом прервалась, и у большинства хозяйств возобновилась только спустя месяц, — комментирует гендиректор компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин. — В начале августа пшеница была высокого качества, но потом оно стало снижаться: сейчас клейковина выше 30, но число падения низкое — 100 и меньше». Доля проросшей пшеницы, по его оценке, может составить около 30%. Правда, Миклухин не видит в этом проблемы — такую пшеницу смешают с более сильной, и она пойдет как 4-й класс.



По данным Минсельхоза на 21 сентября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 40,8 млн га (85% к площади уборки), собрано почти 118,2 млн т зерна против 102,6 млн т на аналогичную дату прошлого года. Уборочная кампания проходит в штатном режиме и сейчас вступает в завершающую стадию, отметил в ходе заседания оперативного штаба первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ведомство сохраняет прогноз урожая зерна на уровне не менее 122,5 млн т. Отраслевые аналитики считают, что сбор будет на уровне 130 млн т.

