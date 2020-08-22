Эксперты оценили качество зерна нового урожая

Доля пшеницы 3-го класса почти не изменилась Д. Абрамов

Центр оценки качества зерна исследовал 15,9 млн т зерновых, в том числе 13,5 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля продовольственной пшеницы немного ниже, чем в прошлом — 73% против 79%. При этом доля 3-го класса почти не изменилась — сейчас она составляет 31,5%, год назад было 31,7%, доля 4-го класса уменьшилась с 47% до 41%, 5-го — выросла с 20,6% до 27%.



Качество зерна нового урожая к середине августа было достаточно высоким: доля мягкой пшеницы 3-го класса сохранялась на уровне прошлого года, а доля 5-го класса по ходу уборки хоть и медленно растет, но тем не менее не достигла уровня 2018 года. Вместе с тем, в этом году в Центральном федеральном округе были выявлены партии пшеницы 2-го и 1-го классов, рассказала «Агроинвестору» директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева. При этом, например, в регионах Юга доля продовольственного зерна превысила 90%, что на сегодняшний день является лучшим показателем по России, отметила она. На Северном Кавказе доля продовольственной пшеницы оценивается в 77,5%, в Центре — 59,7%, в Приволжье — 59%, в Сибири — 88%.



Содержание протеина и массовой доли сырой клейковины в пшенице находится на уровне прошлого сезона. «Выводы делать рано, так как в Приволжском округе обследование зерна находится на начальном этапе, но необходимо отметить, что на сегодняшний день, по предварительным данным, в ПФО содержание протеина в пшенице сократилось до 12,2% против 12,5% по итогам 2019 года, — сравнивает она. — В Сибирском и Уральском федеральных округах аграрии только приступают к массовой уборке пшеницы».



В целом сейчас наблюдается рост по таким показателям как натура и число падения, продолжает Королева. «В текущем сезоне эти показатели на фоне прошлогоднего снижения, скорей всего, будут выше, хотя могут вмешаться погодные условия, которые в этом году по всей стране носят аномальный характер», — говорит она.



Юлия Королева, директор Центра оценки качества зерна В Южном федеральном округе валовой сбор мягкой пшеницы на прошлой неделе составил 24,4 млн т. В пяти регионах — Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях, республиках Крым и Адыгея обследовано 4,1 млн т пшеницы, что составляет 17% от валового сбора в округе. Доля 3-го класса выросла до 43,6% против 32,2% по итогам 2019 года, при этом доля пшеницы 4-го класса снизилась с 57,5% до 46,6%. Доля 5-го класса сохранилась на уровне прошлого года — 9,8% против 10,2%. В Приволжском округе обследование качества зерна только началось. Первые результаты мониторинга говорят о том, что доля пшеницы 3-го класса уступает уровню прошлого года и составляет 24,1% против 30,6%, при этом доля 4-го и 5-го классов увеличилась до 35,9% и 40% соответственно.

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина полагает, что с продолжением уборки качество зерна будет расти. «Пока еще не убрана пшеница на Алтае, где производится зерно высоких классов», — отмечает она. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов придерживается такого же мнения, поскольку качество яровой пшеницы всегда выше, чем озимой. «В Сибири, например, где выращивается яровая пшеница, почти нет фуража, и зерно в основном 3-го класса», — подчеркивает эксперт.



В целом, по прогнозам «СовЭкона», в этом году качество зерна будет сопоставимо с прошлым сезоном. «Как правило, чем выше урожайность, тем ниже качество. Сейчас такая картина складывается в Поволжье, где на фоне очень высокой урожайности (+70% к 2019-му) идет значительная доля фуража», — добавляет Сизов.



«В нашем хозяйстве доминирует пшеница 4-го класса — его доля в общем объеме составляет 70%, 20% зерна 3-го класса и 10% 2-го класса, — рассказывает гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. — По нашим данным, в целом по краю фуражного зерна лишь 5%. Возможно, это действительно так. У нас, например, фуражного зерна нет вовсе — все продовольственного качества».



У оренбургской «Елани», наоборот, преобладает пшеница 5-го класса, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор предприятия Алексей Орлов. В хозяйства холдинга «АгроГард» ситуация различается в зависимости от региона. Например, в Курской области в начале августа был только 5-й класс, в Тамбовской — около 37% приходилось на 3-й, почти 41% — на 4-й, 22,6% — на 5-й. В Липецкой области преобладала пшеница 4-го класса (75%), 25% — 3-го. В Орловской области пшеницы 3-го класса было лишь 0,3%, 38% — 4-го, 62% — 5-го класса, приводил данные гендиректор компании Павел Царев.



Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко полагает, что пшеница 3-го класса в этом году будет больше востребована, чем 5-го. «На текущий момент в Поволжье зерно 5-го класса на 1 тыс. руб./т дешевле 4-го и на 2 тыс. руб./т — пшеницы 3-го», — сравнивает он, уточняя, что цены пока не сложились и могут меняться.



По данным РЗС, стоимость пшеницы 3-го класса на 6% или 0,76-0,8 тыс. руб./т выше, чем 4-го и на 13% или 1,5 тыс. руб./т — 5-го класса. «На мировом рынке нет разницы в стоимости пшеницы 3-го и 4-го классов, поскольку там важен показатель протеина, который должен быть не ниже 12,5%. Получается, что 4-й класс более ликвиден на мировом рынке, а 3-й класс выгодно продавать на внутреннем», — рассказывает Тюрина. Сизов подтверждает, что по стоимости существенной разницы между пшеницей 3-го и 4-го класса нет. «Есть производители, которые выращивают пшеницу с повышенным содержанием протеина — от 15%. Это зерно экспортируется в Европу и не облагается пошлиной в отличие от пшеницы стандартного качества», — добавляет он.



Неженец отмечает, что цены на продовольственную пшеницу находятся на высоком уровне. «До недавнего времени они составляли 14-14,3 тыс. руб./т на зерно с протеином 12,5%, причем иногда покупатели были готовы по близкой цене брать и пшеницу с протеином 11%», — делится он. Сейчас, по словам гендиректора «Прогресса», цены снизились до 13,4 тыс. руб./т, однако он рассчитывает, что к декабрю они снова вырастут. Фуражное зерно, по его наблюдениям, стоит ненамного дешевле продовольственного — разница составляет 100-300 руб./т. Неженец не исключает, что осенью, когда мукомолы будут активнее закупать сырье, цены на пшеницу 3-го класса будут выше, чем на продовольственное зерно с более низким протеином.

