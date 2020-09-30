Экспорт зерна в октябре может достигнуть 5,5 млн тонн

Аграрии придерживают зерно из-за проблем с озимым севом «Тихвинский вагоностроительный завод»

В октябре Россия может поставить на внешние рынки 5,5-5,6 млн т зерна, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Это ниже показателя сентября, когда на внешние рынки, по оценке аналитиков центра, были отгружены рекордные 5,95 млн т зерна, включая 5,3 млн т пшеницы, около 570 тыс. т ячменя и примерно 80 тыс. т кукурузы.



Активность вывоза в этом году сопоставима с показателями прошлого года, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Он объясняет, что снижение поставок зерна в октябре относительно сентября может быть связано со сложностями с автоперевозками, возросшими тарифами на фоне борьбы с перегрузами, а также с отсутствием необходимого количества грузовиков на Юге России.



При этом продажи зерна у аграриев сейчас идут не активно, продолжает он. К уже имеющимся проблемам добавилась засуха на большой части территорий европейской части России. Она может сказаться на будущей урожайности, поэтому аграрии ждут дождей и придерживают продажи. По мнению Суханова, если погодные условия не изменятся, цены на зерно будут расти.



Правда, сейчас экспортные цены на российскую пшеницу снижаются, что может привести к их уменьшению и на внутреннем рынке, говорит Павенский. Согласно мониторингу аналитического центра «Русагротранса», за неделю пшеница с протеином 12,5% с поставкой в октябре-ноябре подешевела на $9 до $227-230 за тонну (FOB). Это связано со снижением спроса со стороны импортеров и с более конкурентными предложениями со стороны ряда стран ЕС, уточняет Павенский. При этом закупочные цены пшеницы нового урожая (4-й класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах увеличились на 550 руб. до 16,8-17 тыс. руб./т без НДС, а в конце прошлой недели достигали 17,5 тыс. руб./т. Однако темпы роста цен замедлились из-за падения котировок FOB.



«Несмотря на снижение экспортных цен, внутренний рынок пшеницы активно укреплялся на фоне ослабления рубля», — сказал Павенский «Интерфаксу», уточнив, что рост составил от 700 руб. до 1 тыс. руб. за тонну на Юге, в Центре и Поволжье. Однако возможное повышение курса рубля на фоне падения экспортных цен спроса в ближайшие недели может привести к остановке и снижению цен на внутреннем рынке, допускает он.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует падение цен на пшеницу. Эксперт объясняет это тем, что с июля по сентябрь был их рекордный подъем, чему способствовал неурожай во Франции, низкий валовой сбор на Украине и планы Китая по закупке большого объема российской пшеницы. Однако в результате импортеры отказались платить высокую цену, учитывая, что на подходе был урожай пшеницы в Аргентине, Австралии и Канаде. Из-за этого в России появилось большое предложение и недостаточный экспортный спрос, отмечает Рылько.



По его мнению, в следующем месяце экспортная цена на пшеницу может опуститься ниже $230/т, что является правильным уровнем. За последнюю неделю цены уже упали на $10, добавляет Павенский. Если будет курсовая коррекция с точки зрения укрепления рубля, а внутренние цены сохранятся на прежнем уровне, то это может притормозить экспорт.





