Цены на пшеницу обновили рекорд

В ноябре возможно некоторое снижение спроса на пшеницу со стороны экспортеров Flickr.com

По итогам прошлой недели средние цены на пшеницу 3-го класса укрепились на 325 руб./т до 14,65 тыс. руб./т (без НДС), 4-й класс подорожал на 300 руб./т до 14,6 тыс. руб./т. Таких высоких цен на отечественную пшеницу на внутреннем рынке еще не было, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2020 года, когда котировки на 3-й класс достигали 14,5 тыс. руб./т, на 4-й — 14,47 тыс. руб./т.



По данным аналитического центра «Русагротранса», цены EXW на Юге России на пшеницу 4-го класса выросли на 800 руб. до 16,3-16,7 тыс. руб./т без НДС, аналогичный прирост зафиксирован в Центральном федеральном округе, где пшеница подорожала до 14,9-15,1 тыс. руб./т. В Приволжье стоимость увеличилась на 350 руб. до 14-14,4 тыс. руб./т, в Сибири — на 500 руб. до 12,7-13,3 тыс. руб./т.



Причины такого роста цен — девальвация рубля и активное повышение мировых цен в последние месяцы, прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По информации центра, экспортные цены на черноморскую пшеницу с 12,5% протеина по итогам прошлой недели укрепились до $239 за тонну (FOB глубоководные порты). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели пшеница подорожала до $245 за тонну (FOB из Новороссийск) против $237 неделей ранее. Аналитики Refinitiv зафиксировали увеличение цен с $235,5/ т до $243/т.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре укрепились до $245-250/т FOB (+$10/т к предыдущей неделе), достигнув максимума прошлого сезона. Годом ранее цена составляла $195/т, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Биржевой рынок пшеницы в целом продолжал расти. Декабрьский фьючерс в Чикаго по итогам прошлой недели укрепился до $218,1/т (+3,6% к закрытию предыдущей недели). На неделе котировки достигали $223,2/т, что стало максимумом с 2015 года, отмечает он. В понедельник после некоторой просадки цены возобновили рост и находятся выше уровня пятницы.



Рост был поддержан ухудшением видов на мировой урожай зерновых в этом сезоне, поясняет «СовЭкон». Засушливая погода, которая повышает риски для урожая будущего года, вызывает опасения аграриев, сказал агентству Reuters гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Ранее «СовЭкон» предупредил, что Россия может потерять до 15% посевов озимой пшеницы из-за засухи. Еще один фактор, поддерживающий внутренний рынок пшеницы, — неторопливые продажи зерна со стороны российских аграриев: несмотря на очень хороший урожай, массового «слива» зерна в начале сезона не было, добавляет Сизов. Он полагает, что в краткосрочной перспективе цены на пшеницу продолжат расти.



Закупочные цены пшеницы 4-го класса нового урожая в глубоководных портах выросли до 17,8-18 тыс. руб./т без НДС (+700 руб./т). При этом предложений крайне мало, уточняет Павенский: заявки на железнодорожные перевозки в направлении терминалов Новороссийска на октябрь и ноябрь практически заполнены с учетом текущих мощностей по выгрузке вагонов.



Вместе с тем, все более серьезное укрепление рубля, которое наблюдалось в последнюю неделю, и вероятное ослабление спроса экспортеров в недалекой перспективе начнут выступать существенным сдерживающим фактором, обращает внимание Сизов. По его словам, в ноябре мы можем увидеть некоторое снижение спроса со стороны экспортеров, что также будет влиять на корректировку цен в меньшую сторону. «Фундаментальный фактор, который будет тормозить рост цен — большое количество пшеницы в России, особенно на фоне разговоров о предстоящих в следующем году экспортных ограничениях», — добавляет эксперт.



Председатель совета директоров компании «Раздолье-Агро» Алексей Иванов рассказывает, что предприятие закончило продавать запасы пшеницы на прошлой неделе. «Считаю, что мы реализовали продукцию по справедливо цене, которая была выше, чем мы рассчитывали», — делится он. Тем не менее, Иванов полагает, что в декабре стоимость пшеницы будет еще выше. «Сейчас зерно продается достаточно активно, в том числе, за пределы страны из-за девальвации рубля. Кроме того, экспортеры опасаются введения ограничений на вывоз. А когда запасы в стране снизятся, стоимость зерна будет выше», — поясняет он.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным, и Минсельхоз планирует применять данную меру в текущем и последующих сезонах. Предполагается, что ограничения будут действовать в январе-июне 2021 года. Размер квоты еще не рассчитан, по информации СМИ, он может составить 20 млн т.



С начала сезоне по 8 октября Россия экспортировала 13,7 млн т зерна, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года, сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. В том числе вывоз пшеницы снизился на 4% до 12,3 млн т, ячменя — увеличился на 57% до 2,1 млн т, кукурузы — сократился на 48% до 260 тыс. т.



По данным Минсельхоза на 12 октября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 44,6 млн га, или 93% к посевной площади, собрано 128,3 млн т зерна, в том числе 87 млн т пшеницы в бункерном весе. По прогнозу ведомства, валовой сбор в этом году превысит 125 млн т. На основании данных уборки в Сибири, аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз сбора пшеницы в регионе на 0,15 млн т до 9,2 млн т. В целом валовой сбор зерна аналитики ожидают на уровне 131,2 млн т, в том числе 83,8 млн т пшеницы, 21 млн т ячменя, 14 млн т кукурузы.

