Михаил Мишустин: урожай зерна в России позволяет наращивать экспорт

Квота на экспорт зерна будет введена во второй половине сезона Е. Разумный

На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении сбора зерна в 2020 году, что позволяет России не только обеспечить собственные потребности, но и наращивать экспорт. «Производство зерновых — одна из наших ключевых экспортных позиций, уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года, — по последним данным, более 126 млн т», — сказал глава правительства (цитата по стенограмме заседания).



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе заседания рассказал о предварительных итогах уборочной кампании, отметив, что в целом она проходит штатно. Ведомство рассчитывает, что в этом году валовой сбор пшеницы составит не менее 82 млн т, что на 7,5 млн т выше показателя 2019 года, напомнил он. В целом валовой сбор зерна, согласно прогнозу министерства, превысит 125 млн т в чистом весе. Патрушев также обратил внимание на экспортный потенциал агросектора.



Из-за крупных успехов в сельском хозяйстве и производстве продовольствия США стали считать Россию, скорее, своим конкурентом, чем внешнеторговым партнером в этой сфере, передает ТАСС заявление министра сельского хозяйства США Сонни Пердью. «Раньше россияне были импортерами пшеницы, а теперь они являются ее экспортерами», — добавил он.

Накануне в ходе выставки «Золотая осень» Патрушев уточнил, что механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным. «Минсельхоз планирует применять данную меру в текущем и последующих сезонах», — цитирует его ТАСС. Предполагается, что ограничения будут действовать в январе-июне 2021 года. Размер квоты еще не рассчитан, он может составить 20 млн т, пишут «Известия». Ранее отраслевые эксперты оценивали, что в этом сезоне Россия может отправить на экспорт около 50 млн т зерна.



Как рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, сейчас Россия идет на рекордные темпы вывоза зерна — уже отгружено 15,3 млн т — это на 1,3 млн т больше, чем в прошлом году. По словам эксперта, такой уровень последний раз был достигнут два года назад. Рекордным стал экспорт пшеницы — он составил 13 млн т, в прошлом году этот показатель достигал 12,3 млн т. Вывоз ячменя по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона вырос в 1,5 раза до 1,9 млн т.



С точки зрения направлений, Россия увеличивает долю в странах Юго-Восточной Азии (Филиппины, Бангладеш, Сенегал), также растут поставки в страны Восточной и Южной Европы, в Саудовскую Аравию, продолжает Павенский. Также в списке импортеров появились государства, которые давно не покупали российскую пшеницу, например, Таиланд и Финляндия, Иордания, Саудовская Аравия, Пакистан, говорит эксперт. В первую тройку экспортеров сейчас входят ТД «Риф», «Астон» и «Мирогрупп».



При этом экспортные котировки на Черноморскую пшеницу восстановились до двухлетнего максимума и превысили $240 за тонну (FOB глубоководные порты), а цены на российскую пшеницу на базисе СРТ-порт достигли своего исторического максимума, сообщает Refinitiv. Такая динамика связана с опасениями за состояние посевов пшеницы под урожай 2021 года из-за дефицита влаги в почве и волатильностью курса валюты, а также сдержанным предложением со стороны фермеров. Дополнительную поддержку ценам предложений российской пшеницы, по информации Refinitiv, оказывает оживление внутреннего спроса со стороны мукомольных предприятий.

