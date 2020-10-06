Российская пшеница снова подорожала

Поставки в глубоководные порты из всех регионов кроме Юга стали рентабельными «Росморпорт»

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре выросли на $9/т к предыдущей неделе до $235-240/т FOB. Таким образом цена вернулась на уровень двухнедельной давности, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Год назад цена составляла $191/т, а максимум прошлого сезона — $245/т, напомнил он.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена пшеницы в Новороссийске пятницу 2 октября составила $237/т (FOB), что на $4 больше, чем неделей ранее. Согласно мониторингу Refinitiv, пшеница подорожала с $233 до $235,5 за тонну на том же базисе.



Такая динамика была ожидаемой — цены отреагировали на рост фьючерсов в Чикаго. В понедельник декабрьский контракт на Чикагской бирже достиг самого высокого уровня с конца января 2020 года — $215/т. Котировки пшеницы на мировых биржах укреплялись под влиянием новостей о засухе в России и США. Так, текущая средняя цена на французскую пшеницу с протеином 11,5% прибавила $7 до $237/т, украинская подорожала на $1 до $235,5/т, американская SRW — на $10 до $260/т.



Фьючерсы на американскую пшеницу начали активно дорожать на прошлой неделе после того, как Минсельхоз США озвучил оценки запасов, которые оказались ниже ожиданий рынка. Дополнительно цены поддержало снижение прогноза урожая пшеницы в США. Аналитический центр «СовЭкон» тогда отметил, что на этом фоне в краткосрочной перспективе увеличатся цены по всему миру, в том числе в Черноморском регионе. Однако текущие цены неоправданно завышены и в перспективе ближайших нескольких месяцев они могут опуститься, прогнозирует «СовЭкон». Согласно моделям центра, средний по сезону уровень цен должен быть немного выше $200 за тонну.



В конце сентября ряд тендеров на поставки пшеницы был отменен, поскольку импортеры не приняли слишком высокий уровень цен, цена спроса опускалась ниже $230/т. Однако 2 октября Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) одобрил импорт 180 тыс. т пшеницы из России на основе межгосударственного соглашения с поставкой с 15 октября по 30 ноября. Цена составит $279/т CIF, или $246/т в пересчете на FOB. На тендере Торговой Корпорации Пакистана (ТСР) по закупке 300 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой до 31 января 2021 года российская пшеница оказалась лучшей: «Астон» предложил 120 тыс. т по $278,5/т CIF. В ближайшие дни пройдут тендеры со стороны Туниса, Иордании и Турции общим объемом закупки 320 тыс. т, сообщает аналитический центр «Русагротранса».



Закупочные цены пшеницы нового урожая в глубоководных портах за прошлую неделю выросли на 300 руб. до 17-17,4 тыс. руб./т без НДС, на малой воде пшеница 4-го класса подорожала на 100 руб. до 16,6-16,8 тыс. руб./т. Внутренние цены на Юге на прошлой неделе оставались без изменений — на уровне 15,6-16 тыс. руб./т без НДС. В Центре и Сибири они увеличились на 100 руб. до 14-14,4 тыс. руб./т и 12,3-13 тыс. руб./т соответственно. В Приволжье пшеница подорожала на 400 руб. до 13,7-14 тыс. руб./т, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». При этом поставки в глубоководные порты из всех регионов, за исключением Юга, за счет роста экспортной цены и ослабления курса рубля стали рентабельными, обращает внимание Павенский.



С начала сезона-2020/21 по 1 октября Россия экспортировала 13,9 млн т зерна, что на 0,7% больше аналогичного периода предыдущего сезона, следует из данных ФТС (без учета показателей о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за август и сентябрь). В том числе вывоз пшеницы составил 11,6 млн т, ячменя — 2 млн т, кукурузы — 0,3 млн т. В том числе в сентябре, по оценке аналитиков «Русагротранса», на внешние рынки было отгружено 5,94 млн т зерна, включая 5,25 млн т пшеницы, 598 тыс. т ячменя и 88 тыс. т кукурузы. Прогноз поставок зерна в октябре — 5,5-5,6 млн т.

