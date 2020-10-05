Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая пшеницы

Благодаря росту производства увеличивается экспортный потенциал ooo-avg.ru

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 0,9 млн т до 83,7 млн т. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель центра Игорь Павенский. «Обновленная оценка лишь на 2,4 млн т уступает рекордному урожаю в 2017 году, который составлял 86 млн т», — сравнил эксперт. Он уточнил, что в разрезе регионов оценка урожая пшеницы в Сибирском федеральном округе повышена на 0,32 млн т до 9 млн т, в Приволжском — на 0,23 млн т до 18,7 млн т, в Уральском — на 0,1 млн т до 2,8 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил оценку урожая пшеницы с 82,8 млн т до 83 млн т. В целом прогноз валового сбора зерна увеличен со 129,5 млн т до 129,7 млн т. Корректировка связана в основном с улучшением оценки урожая в Сибири.



Ранее свой прогноз валового сбора зерна уточнил Российский зерновой союз (РЗС). Как сообщила «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина, союз прогнозирует урожай на уровне 132 млн т в весе после доработки. Это второй результат после рекорда 2017 года и на 7% больше, чем было собрано в 2019 году. Прогноз РЗС по пшенице немного уступает оценке «Русагротранса» и составляет 82-83 млн т в весе после доработки. По ячменю ожидается увеличение валового сбора до 22,1 млн т — это самый большой урожай за последние 10 лет, отмечает Тюрина.



Увеличение валового сбора зерна она связывает с расширением посевных площадей — они выросли на 3,9% по сравнению с уровнем прошлого года, площади под пшеницей оказались на 8% больше. Вторым фактором является улучшение урожайности. «Сочетание этих двух факторов позволяет нам говорить о том, что валовой сбор будет выше, чем в прошлом году», — заключает Тюрина. По данным Минсельхоза на 2 октября, в стране намолочено 124 млн т зерна, в том числе почти 86 млн т пшеницы в бункерном весе. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 28,6 ц/га против 26,9 ц/га годом ранее, урожайность пшеницы достигает 30,4 ц/га. Неубранными остаются менее 10% посевов зерновых, преимущественно кукурузы. Агроведомство на прошлой неделе повысило прогноз урожая до 125 млн т, включая 82 млн т пшеницы в чистом весе.



Высокий урожай пшеницы на фоне достаточно хорошего спроса импортеров позволил России в течение двух месяцев подряд экспортировать рекордные объемы агрокультуры, обращает внимание Павенский. Так, в августе показатель отгрузок составил 4,9 млн т, что на 0,1 млн т превышает прежний месячный максимум, зафиксированный в августе 2018 года. В сентябре, по уточненным данным, было экспортировано 5,11 млн т пшеницы, говорит он. В октябре Россия может поставить на внешние рынки 5,5-5,6 млн т зерна.



Увеличение валового сбора зерна приведет к росту экспортного потенциала в этом сезоне, говорит Тюрина. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что вывоз зерна в 2020/21 сельхозгоду может составить 49-50 млн т, в том числе 38,5-39 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» также оценивает возможный экспорт на уровне 50 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неделе повысил прогноз экспорта пшеницы на 1,7 млн т до 38,9 млн т, зерна в целом — на 2,5 млн т до 49,1 млн т.

