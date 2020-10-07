Дефицит внешнеторгового баланса России по агропродукции снизился в 2,2 раза

Необходимо развивать поставки за границу переработанной и пищевой продукции Pixabay

Россия в первом полугодии 2020 года существенно сократила дефицит внешнеторгового баланса по продукции АПК. Об этом «Интерфаксу» заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По итогам первого полугодия дефицит уменьшился более чем в два раза — до $1,9 млрд с $4,18 млрд за шесть месяцев прошлого года. Во многом это связано с тем, что экспорт сельхозтоваров за январь-июнь увеличился на 19%, до $12,6 млрд против $10,6 млрд за аналогичный период 2019-го, пояснила она.



Также Тюрина отметила, что положительные показатели достигнуты по всем основным продуктам российского вывоза. «Прежде всего, это зерно. Профицит торгового баланса по нему в первом полугодии этого года составил $2,6 млрд против $2,23 млрд годом ранее. На втором месте подсолнечное масло — его экспорт превысил импорт почти на $1,5 млрд против $1,07 млрд за шесть месяцев прошлого года», — уточняет эксперт. Кроме того, в первом полугодии этот показатель значительно вырастет в торговле сахаром — до $281 млн с $1,4 млн за аналогичный период 2019 года. Также Россия больше продает за рубеж, чем импортирует рапсового масла (профицит составляет $201 млн), муки ($38 млн), пшеничной клейковины ($30 млн) и другой продукции.



По хлебу и мучным кондитерским изделиям профицит внешнеторгового баланса за полугодие вырос почти в два раза и достиг $38,5 млн, информирует Тюрина. «Мы приближаемся к равным значениям по экспорту и импорту продукции АПК, это очень хороший сигнал для рынка. Но далеко не все продукты, имеющие потенциал для роста, сегодня демонстрируют положительное сальдо внешнеторгового баланса. Поэтому рост экспорта продукции АПК напрямую зависит от того, насколько эффективной будет поддержка производства таких растущих категорий продукции», — считает она.



Экспорту не хватает маркетинговой и брендинговой поддержки, а вывоз продукции с минимальным переделом уже практически достиг своего потолка, прокомментировал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Необходимо развивать поставки за границу переработанной и пищевой продукции, подчеркнул он.



По прогнозу аналитика, экспорта продукции АПК в 2020 году будет находиться в диапазоне $28,5-30 млрд (с учетом объемов поставок за рубеж рыбы). Это больше чем в 2019 году на несколько миллиардов долларов. Однако, уточнил Никиточкин, значимого роста объемов для достижения цели в $45 млрд к 2024 году, поставленной президентом, пока не наблюдается. «Три кита российского экспорта АПК в 2020 году ведут себя разнонаправленно, — рассказывает он. — Так, вывоз рыбы снизился на 5,4% за январь-июль этого года к аналогичному периоду 2019-го, пшеницы — увеличился на 9,6%, а объем отгрузок на внешние рынки растительного масла прибавил 38%». Впрочем, рост экспорта сельхозтоваров в этом году обеспечивает не только растительное масло, но и мясо, вывоз которого удвоился (плюс $200 млн к прошлогоднему показателю за такой же период), масличные, которых тоже поставлено за рубеж почти в два раза или на $340 млн больше, и сахар (плюс $280 млн к 2019-му), сообщил аналитик.



По мнению Никиточкина, это положительные моменты для России, учитывая, что суммарный экспорт всех товаров страны за семь месяцев этого года упал на 23,4% к аналогичному периоду 2019-го. Он также отметил важность роста российского вывоза агропродукции в «нужных» категориях продукции, по которым наблюдается внутреннее перепроизводство. Это позволяет снижать давление на цены производителей мяса, сахара и подсолнечного масла, считает он.​

