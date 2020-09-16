Экспортная активность регионов остается низкой

Низкая вовлеченность регионов в экспорт сельхозпродукции — это результат неразвитости логистики wikimedia.org

Вовлеченность регионов в экспортную деятельность остается низкой: в первом полугодии 67% поставок за рубеж сельхозсырья и продовольствия обеспечили топ-10 регионов, оценил Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ), проанализировав данные ФТС. Большая часть экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья идет из Южного и Центрального федеральных округов. Главными регионами-экспортерами в первой половине года стали Ростовская область (18% объемов экспорта продукции АПК), Москва (12,5%) и Краснодарский край (9,2%), рассказала «Агроинвестору» эксперт ИКСИ Надежда Каныгина.



По ее словам, в регионах не наблюдается тенденции улучшения условий для развития экспортной деятельности в АПК. Большая часть субъектов или сокращает ее, или вовсе не участвует в поставках за рубеж. Например, в первом полугодии 32 региона нарастили или начали отгрузки за рубеж молочной продукции, яиц и меда, однако 29 — снизили объемы вывоза, а пять совсем прекратили поставки за границу, рассказывает эксперт. При этом 19 регионов, как в прошлом, так и в этом году вообще не экспортировали молочную продукцию. «Аналогичная ситуация сложилась и с мясной продукцией: 34 региона увеличили или начали поставки, тогда как 17 — сократили их, шесть — прекратили, а 28 не участвовали в вывозе», — говорит Каныгина.



Во многих случаях экспорт того или иного вида продукции АПК почти полностью обеспечивается поставками всего из нескольких регионов. Например, в первой половине 2020 года свинину на внешние рынки отгружали 29 регионов, но фактически более 90% объемов экспорта пришлось на 10 из них. «Регионами-лидерами стали Белгородская (35,8%), Тамбовская (18,9%) и Курская (10,2%) области, — приводит данные Каныгина. — Экспорт мяса птицы также имеет высокую концентрацию: на три региона — Ставропольский край, Московскую область и Москву — приходится более 60% объемов российского вывоза в этой категории». Более 60% мяса КРС поставляется только из Брянской области, 62,3% баранины — из Москвы.



Свыше 60% российского экспорта лука, капусты, моркови, свеклы, яблок, груш и прочей плодоовощной продукции приходится на Ростовскую область. При этом примеры товаров, в экспорте которых участвует много регионов, немногочисленны, отмечает Каныгина. Например, в первом полугодии более 60 субъектов участвовали в экспорте хлеба и мучных изделий, а также кондитерских изделий из сахара.



Низкая вовлеченность регионов в экспорт сельхозпродукции — это результат не только природно-климатических особенностей, но и неразвитости логистики и портово-перевалочных мощностей, а также недоступности финансовых ресурсов для потенциальных экспортеров в секторе АПК, особенно для малых предприятий, считает Каныгина. «Определенную роль в этой ситуации играет и проблема несвоевременного доведения господдержки до сельхопроизводителей», — уверена она. Так, в ходе итоговой коллегии Минсельхоза аудитор Счетной палаты Михаил Мень обратил внимание, что к концу августа сложилось невысокое кассовое исполнение расходов по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» — 51,1%. «Эта ситуация обращает на себя внимание формированием повышенных рисков недофинансирования, и как следствие — недостижения плановых показателей», — предупредил аудитор.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», к 13 сентября Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $18,4 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена тонны отгруженной продукции составила $398 против $419 в прошлом году.

Целевой показатель вывоза продукции АПК в этом году установлен на уровне $25 млрд, что соответствует фактическим показателям последних лет и заведомо не предполагает роста объемов экспорта, комментирует Каныгина. В начале сентября глава агроведомства Дмитрий Патрушев отчитался, что годовой план по экспорту продукции АПК уже выполнен на 68%. «Учитывая, что объемы торговли обычно нарастают к концу года, можно предположить, что плановый показатель по экспорту в 2020-м будет перевыполнен, при условии, что не произойдет резкого обострения ситуации с коронавирусом», — комментирует Каныгина.



При этом цель увеличения объемов агроэкспорта до $45 млрд к 2024 году нельзя назвать амбициозной, поскольку такой уровень поставок не приведет к существенному росту доли России на мировом рынке агропродукции, оценивает Каныгина. «Почти 92% глобальных экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия приходится на 40 стран, среди которых Россия в 2019 году занимала 21-е место, ее доля составляла лишь 1,8%, — уточняет она. — Если в 2024 году Россия достигнет цели по экспорту в $45 млрд, то лишь приблизится к нынешнему уровню Бельгии или Италии, а отрыв от лидеров — США, Нидерландов, Германии, Бразилии, Китая — так и будет оставаться значительным». Для развития этого направления показатели федерального проекта по агроэкспорту, должны быть пересмотрены в сторону повышения до уровня, требующего приложения усилий для выполнения плана, считает аналитик ИКСИ.

