Потери урожая риса в Краснодарском крае будут меньше, чем ожидалось

Сейчас цены на рис ниже, чем в прошлом году Flickr.com

По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Краснодарского края, урожай риса в регионе в этом году составит 800 тыс. т, что почти на 150 тыс. т меньше, чем в 2019-м, но на 27% больше валового сбора в 2018 году. В этом году рисом в регионе, который является основным производителем агрокультуры, было засеяно 126,6 тыс. га — примерно на 1 тыс. га больше, чем в прошлом. Агроведомство отмечает, что погода в этом году была неблагоприятная: заморозки, засушливая весна, нехватка влаги, так что снижение урожая риса было прогнозируемым.



В конце июля пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края сообщала, что из-за засухи в регионе могут пострадать примерно 50 тыс. га риса — около 40% от его посевов в регионе. Южный рисовый союз тогда же оценивал возможные потери урожая на уровне 15-30%. Однако рациональное использование водных ресурсов позволит избежать существенных потерь: чтобы не допустить гибели рисовых чеков, в русло реки Кубань были переброшены стоки Большого Ставропольского канала, а на оросительной системе применялось повторной использование воды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агроведомство Кубани.



Представитель «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сказал «Агроинвестору», что несмотря на дефицит поливной воды, урожайность и валовой сбор риса в холдинге ожидается на уровне или чуть выше прошлого года. На площади около 5 тыс. га, где наиболее негативно проявился дефицит воды в течение вегетации, урожайность снизится на 30-40%. Однако за счет изменения технологии защиты посевов на остальной площади урожай ожидается выше прошлогоднего.



Площади под рисом в Ростовской области остались на уровне прошлого года — 14,3 тыс. га. Несмотря на жару и отсутствие осадков посевы развивались хорошо, рассказал «Интерфаксу» представитель регионального Минсельхоза. В Калмыкии в этом году посевы риса сократились с 4,3 тыс. га до 2,9 тыс. га из-за снижения подачи воды на рисовые чеки из-за уменьшения субсидий, которые предоставляются рисоводам. Без такой поддержки возделывание этой агрокультуры в Калмыкии финансово невыгодно, отмечает Минсельхоз республики.



В то же время в Дагестане посевы риса увеличились на 16,4% до 24,5 тыс. га, сообщил «Интерфаксу» начальник управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода республики Назим Рамазанов. Однако из-за маловодья Терека были проблемы с наполнением рисовых чеков, из-за чего посевы погибли на площади 200-300 га. Но в целом состояние посевов оценивается как удовлетворительное и хорошее, что позволяет рассчитывать на урожай, аналогичный прошлогоднему. В Астраханской области посевные площади под рисом увеличились на 7% до 5,6 тыс. га.



Насыщенность рынка риса, несмотря на ажиотажный спрос на фоне коронавируса весной этого года, была высокой. Она сформировалась за счет роста внутреннего производства и сокращения экспорта, рассказала «Интерфаксу» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, в новый сезон рынок риса войдет со значительными переходящими запасами, они частично покроют возможное сокращение производства из-за проблем с водообеспечением в Краснодарском крае.



По данным ИКАР, в сезоне-2019/20 (сентябрь-август) цены производителей на рис, как и на большинство других круп, заметно выросли весной из-за ажиотажного спроса на волне панических настроений по поводу распространения коронавируса. Так, если с конца февраля по 10 марта цены снизились на 83 руб. до 34,5 руб./т (с НДС, базис Краснодар), то с 10 по 20 марта был резкий прирост на 12,5 тыс. руб. Спустя месяц тонна риса стоила уже 48,4 тыс. руб. Пик цен пришелся на 20 апреля — 51,4 тыс. руб./т. Затем, когда сделанные запасы успокоили покупателей, началось снижение цен: по данным на 20 августа, тонна риса стоила 37 тыс. руб., что примерно на 10 тыс. руб. ниже показателя годом ранее.



«Агрокомплекс» им. Н .И. Ткачева ожидает роста цен на качественную крупу и поддержку текущего уровня в 32-33 руб./кг по крупе среднего качества. «Цена на рис-сырец будет формироваться по факту начала уборки, на уровне 21-22 руб./кг. Но в этом году будет более строгая привязка с качеству сырья, и, возможно, дополнительная премия к цене за высокие показатели», — рассказал представитель компании.



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