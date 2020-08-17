Урожай гречихи может превысить прошлогодний

Потребительский спрос на крупы восстановится к концу года Т. Кулистикова

Валовой сбор основных видов крупяных агрокультур в этом году будет не ниже, чем в 2019-м, считает директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. «Урожай овса увеличится по сравнению с прошлым годом на 2% до 4,5 млн т, сбор проса вырастет незначительно — в пределах 5% до 0,46 млн т, риса — составит немногим более 1 млн т, что соответствует уровню двух предыдущих сезонов», — рассказала она «Агроинвестору». Производство гречихи, по прогнозу РЗС, в этом году увеличится на 6-7% до 0,83 млн т.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова говорит, что на урожай риса может негативно повлиять сложная гидрообстановка в бассейне реки Кубань: из-за нехватки воды часть посевов может погибнуть, особенно поздние сорта. Ранее Законодательное собрание Краснодарского края сообщало, что около 50 тыс. га риса в регионе могут пострадать из-за засухи. «Южный рисовый союз» оценивал возможные потери урожая риса на Кубани в диапазоне 15-30%. Также, по словам Глазуновой, жара и засуха в Алтайском крае могут негативно сказаться на объемах валового сбора гречихи и ее качестве. «Хотя в целом по стране производство агрокультуры вряд ли будет ниже, чем в прошлом году», — добавляет она.



По данным Росстата, в этом году все хозяйства засеяли овсом 2,48 млн га против 2,54 млн га в 2019-м, просо заняло 451 тыс. га (393 тыс. га), гречиха — 871 тыс. га (811 тыс. га), рис — 196 тыс. га, что на 2 тыс. га больше прошлогоднего.

Поскольку урожай крупяных агрокультур в этом году будет, по меньшей мере, не хуже, чем в прошлом, цены на основные виды круп останутся стабильными. Так как уборка урожая еще не завершена, цены на сырье пока достаточно высокие и уменьшаются очень медленно, хотя в целом тренд снижения цен на крупяные начался с конца апреля. По мнению Тюриной, увеличение валового сбора гречихи приведет к дальнейшему снижению цен на нее, однако уровня прошлого года мы не достигнем, так как прирост будет незначительным. Она полагает, что после сбора урожая цена на гречиху установится на уровне 35 тыс. руб./т.



«За последние две недели гречка подешевела на 0,3 тыс. руб./т до 48,6 тыс. руб./т против 22,5 тыс. руб./т годом ранее», — сравнивает Тюрина. Цена на рис, по данным РЗС, тоже снижается и сейчас она на 10 тыс. руб./т ниже, чем годом ранее. «Объем производимого риса достаточен для обеспечения внутренних потребностей, а экспортный потенциал пока незначительный», — отмечает Тюрина. Текущие цены на пшено тоже достаточно стабильны и находятся в диапазоне 21,5-22,5 тыс. руб./т, что в два раза ниже уровня прошлого года.



По данным ИКАР, цены производителей и оптовых компаний на рис и гречневую крупу снижаются в преддверии начала нового сезона переработки. «В то же время завершение производства и реализации пшена на большинстве предприятий-производителей обусловили рост цен на данную крупу на продолжавших работать крупозаводах и в опте», — рассказывает Глазунова. В перспективе ценовая динамика будет зависеть от количественных и качественных параметров урожаев крупяных агрокультур. Что касается спроса, то в период пандемии часть населения сделала достаточно серьезные запасы круп, соответственно, до октября потребители вряд ли будут закупать большие объемы круп, а к концу года уже можно ожидать восстановления спроса, прогнозирует Тюрина.

