Гречка резко подешевела

В конце мая оптовые цены на крупы упали из-за снижения спроса на фоне высоких запасов. Значительнее всего за последнюю неделю месяца подешевела гречка — более чем на 2 тыс. руб./т до 57,5 тыс. руб./т, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно», на который ссылается «Интерфакс». Неделей ранее цена уменьшилась только на 155 руб./т. В апреле средняя оптовая цена на эту крупу превышала 59,2 тыс. руб./т, в мае прошлого года составляла 21,4 тыс. руб./т.



Также резко ускорилось падение цен на рис — он подешевел почти на 1,4 тыс. руб./т против минус 390 руб./т неделей ранее. К концу мая рис в среднем стоил 42,3 тыс. руб./т против 43,3 тыс. руб./т в апреле и 39,4 тыс. руб./т год назад. Цены на пшено в последнюю неделю мая снизились на 935 руб./т после уменьшения на 750 руб./т неделей ранее. Сейчас оно стоит в среднем 32,2 тыс. руб./т, тогда как в апреле цена составляла 30,6 тыс. руб./т, а в мае прошлого года — 51,3 тыс. руб./т.



В последней декаде мая на крупозаводах наблюдалось падение цен на многие крупы, в том числе на рис, гречку, овсяные хлопья, пшено и некоторые другие, прокомментировала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Так, средняя цена гречки в зонах товарного производства в Алтайском крае на конец мая составила 54,9 тыс. руб./т (EXW, с НДС), тогда как в конце апреля она была на уровне 60,2 тыс. руб./т, следует из данных ИКАР. Рис за месяц подешевел на 5 тыс. руб./т до 44,8 тыс. руб./т (Краснодарский край), пшено в Саратовской области — на 2,5 тыс. руб./т до 31,5 тыс. руб./т.



«Основная причина — очень вялый спрос. Оптовые компании и торговые сети ранее закупили большие объемы крупы и приостановили контрактацию, — поясняет Глазунова. — В этой ситуации некоторые производители круп прекратили закупку сырья, а ряд из них приостановили производство». Снижение спроса происходило на фоне высокой насыщенности рынка крупами, в том числе за счет прироста выработки в марте-апреле на фоне ажиотажного спроса населения. В оптовом звене также отмечалось снижение цен на крупы, причем как на продукцию отечественного производства, так и на импортный рис, добавляет она.



Правда, розничные цены в середине третьей декады мая продолжали повышаться, следует из данных Росстата. Так, цена на гречку за неделю с 18 по 25 мая выросла на 1,2%, а относительно конца прошлого года — на 29,5%, рис подорожал на 1% и 10,3% соответственно. Пшено стало дешевле — за неделю на 0,1%, относительно конца декабря 2019-го — на 4,3%.



Накануне в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сказал, что гречка в России будет дешеветь. Волна ажиотажного спроса на крупы сошла на нет, и в ближайшее время РЗС ожидает достаточно серьезного падения спроса. «В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше покупать не будут. В результате мы получим большое давление запасов и нового урожая, который начнет поступать, когда мы начнем уборку», — рассказал Злочевский. По его словам, переходящие запасы гречихи сейчас оцениваются на уровне 200 тыс. т, тогда как объем потребления — около 500 тыс. т в год. При этом площади сева агрокультуры в этом году предполагается расширить. Ранее Минсельхоз сообщал, что гречиха будет посеяна на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га в прошлом году.

