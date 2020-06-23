Ряд крупозаводов приостановили работу

Цены на крупы активно снижаются после ажиотажных марта и апреля mcx.ru

Из-за падения цен на крупы в связи с вялым спросом и насыщенности рынка часть крупозаводов приостановила производство. Некоторые из них планируют возобновить выработку круп лишь после поступления сырья нового урожая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирину Глазунову.



Крупозаводы традиционно останавливаются на плановый ремонт накануне начала массового поступления зерновых и крупяных агрокультур очередного урожая на переработку. «Но в этом году некоторые предприятия были вынуждены раньше времени приостановить производство, — прокомментировала Глазунова «Агроинвестору». — Тем не менее, большинство из них в предыдущие несколько месяцев наработали значительные объемы круп, которые могут продаать до начала нового крупяного сезона».



Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», сейчас активнее всего дешевеет гречневая крупа: на прошлой неделе она потеряла 5,5 тыс. руб. и теперь стоит 47 тыс. руб./т. Средняя оптовая цена гречки в июне 2019-го составляла 21,4 тыс. руб./т, в мае этого года — 59,1 тыс. руб./т. Пшено за неделю подешевело на 3,5 тыс. руб. до 23,7 тыс./т. В июне прошлого года средняя цена была на уровне 52 тыс. руб./т, в мае этого — 32,7 тыс. руб./т. Цены на рис снизились на 2,3 тыс. руб. до 39 тыс. руб./т. В июне 2019 года тонна риса стоила 42,7 тыс. руб., в мае этого года — 43,5 тыс. руб., пишет «Интерфакс». Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко считает, что нынешнее снижение цен — это не обрушение, а возврат к «допандемийной» норме. При этом нынешние цены значительно выше, чем были в начале сезона и не являются катастрофически низкими, добавляет он, подчеркивая, что роста спроса летом ждать не стоит.



Ранее Петриченко предполагал, что урожай гречихи в этом году составит 900 тыс. т, но сейчас он считает такой прогноз слишком оптимистичным, однако сбор вряд ли будет меньше прошлогоднего результата в 786 тыс. т. «По просу было ожидание 500 тыс. т против 440 тыс. т в прошлом году, но, вероятно, будет рост прогнозов. Урожай риса, как и в прошлом сезоне, должен составить 1,1 млн т», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко.



Ранее Минсельхоз сообщал, что в этом году планируется расширить посевы под крупяными агрокультурами. Так, рис должны были посеять на 197,4 тыс. га против 194 тыс. га в прошлом году, гречиху — на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га, овес — на 2,62 млн га против 2,61 млн га. Глазунова говорит, что размер посевов, погодные условия и другие факторы будут влиять на цены закупки агрокультур нового урожая. Так, площади под гречихой могут оказаться меньше, чем ожидалось. Другой негативный фактор — засуха в ряде районов Алтайского края, который является крупнейшем производителем данной агрокультуры. «Что касается риса, то на снижение производства может повлиять недостаточная обеспеченность посевов водой из-за ее дефицита в низовьях реки Кубань. Однако, пока делать прогнозы производства и цен преждевременно. Сев только что завершился», — говорит Глазунова.



Минсельхоз вчера сообщал, что есть определенные риски для урожая риса. В частности, при хороших всходах можно недополучить урожай в рисовых чеках в случае дальнейшего сокращения Кубанским бассейновым водным управлением объемов подачи воды на мелиоративные цели. Также сохраняется беспокойство относительно поддержания постоянного водного слоя на рисовых системах с учетом сложившихся на юге климатических условий и повышенных температур. На Алтае 28 районов подтвердили критическое снижение урожайности сельхозкультур на площади более 516 тыс. га из 3 млн га, подвергшихся засухе.

